«Grill den Henssler» ist zurück!

Quotennews

Kommt der Frühling, kocht bei VOX Steffen Henssler im Duell mit Promis! Jede «Grill den Henssler»-Folge 2022 kam auf über eine Million Zuschauer - läuft es 2023 auch so gut?

Die Frage, obauch 2023 so ein konstanter Erfolg wird, lässt sich natürlich nach einer ersten Episode im neuen Jahr nicht beantworten. Doch der Auftakt, so viel lässt sich zweifelsohne sagen, kann sich sehen lassen. VOX ließ die neue Staffel mit einem Coach-Special starten - für Henssler ging es gegen die Profi-Köche Ralf Zacherl, Ali Güngörmüs und die Gebrüder Eggert. Mit 1,34 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,8 Prozent schmeckte es offenkundig den Zuschauern.Die klassische Zielgruppe blockierte für VOX gute 8,4 Prozent am entsprechenden Markt, hierfür waren 0,44 Millionen Umworbene nötig. Im Anschluss an das von Laura Wontorra moderierte Koch-Duell schickte VOX eine Folgeüber den Äther. Hierzu verweilten noch 0,78 Millionen Zuschauer, wodurch sich der Marktanteil ab 23:40 Uhr auf 8,5 Prozent steigerte.In Sachen Zielgruppe blieb die Reichweite bei 0,16 Millionen stehen, damit kam das Magazin auf zur Primetime identische 8,4 Prozent am entsprechend werberelevanten Markt der 14- bis 49-Jährigen. Kommende Woche geht es bei «Grill den Henssler» gegen Steven Gätjen, MC Fitti, Djamila Rowe und Papis Loveday.