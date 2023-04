Primetime-Check

Wie lief es für «Die Geissens» bei RTLZWEI? Konnte sich «Die Höhle der Löwen» vor «Wer wird Millionär?» schieben? Und wie erging es dem Sat.1-Neustart «Rate my Date»?

Einmal mehr über die Drei-Millionen-Zuschauer-Marke sprang das RTL-Quizund holte damit 13,4 Prozent Marktanteil. Damit lag man in Schlagdistanz zum sonst so übermächtigen ZDF, das mit dem Drama3,80 Millionen Zuschauer unterhielt und 14,3 Prozent einfuhr. Beim jungen Publikum lag RTL mit 0,67 Millionen und 13,3 Prozent klar vor dem Mainzer Sender, der sich mit 0,27 Millionen und 4,7 Prozent zufriedengeben musste. Die beiden Nachrichten-Sendungenundsicherten sich 3,10 respektive 2,69 Millionen. Das ZDF kam auf 12,9 respektive 7,3 Prozent Marktanteil, für RTL standen 13,1 und 11,7 Prozent zu Buche.Im Ersten begann der Abend mit der zweiten Folge der Naturdoku, die 2,80 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die Marktanteile bewegten sich bei 10,5 und 6,7 Prozent.folgten ab 21:00 Uhr 2,19 Millionen Zuschauer, darunter 0,35 Millionen Jüngere. 8,6 respektive 6,3 Prozent Marktanteil sind unterhalb des Senderschnitts einzuordnen. Dieinformierten ab 22:15 Uhr 1,74 Millionen, die Quoten stiegen leicht auf 8,9 und 7,8 Prozent. Hier heißt also der Punktsieger RTL.VOX war nach RTL zweitstärkster Privatsender, dennverbesserte sich auf 1,77 Millionen Zuschauer sowie 12,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Ebenfalls stark liefertenab. Die „schrecklich glamouröse“ Millionärsfamilie sicherte sich Reichweiten von 0,76 und 0,84 Millionen, darunter 0,37 und 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Marktanteilen von 2,8 und 3,3 Prozent bei allen sowie 6,6 und 7,1 Prozent bei den Umworbenen lief es sehr gut.konnten mit ihrer Wiederholung das Niveau nicht halten und mussten mit 4,0 Prozent deutlich abreißen lassen.Von der französischen Riviera nach Unterföhring, wo Kabel Eins mit dem Filmvor 1,00 Millionen Zuschauern die größte Reichweite der Sendergruppe generierte. In der Zielgruppe sicherte sich der Filmklassiker verhältnismäßig sehr gute 6,1 Prozent.spülte 0,93 Millionen Zuschauer zu Sat.1. Der Neustart mit Ralf Schmitz sorgte für ausbaufähige 6,5 Prozent. ProSieben präsentierte zwei Folgensowie eine dazwischen programmierte-Episode. Die beiden Staffelauftakts markierten 0,75 und 0,62 Millionen Zuschauer, die weitere «Firefigthers»-Geschichte holte 0,45 Millionen. Die Quoten waren ruckläufig und landeten bei 6,6, 6,1 und 5,7 Prozent.