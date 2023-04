Anna Schudt läuft vor 3,8 Millionen

Quotennews

Das ZDF-Drama «Laufen» war damit nicht erfolgreichste Fernsehprogramm am Montag, denn die «Tagesschau» im Ersten sahen über eine Million Menschen mehr.

Das ZDF erlebte am Montagabend eine verhältnismäßig schwache Primetime und markierte das bislang schwächste Ergebnis in diesem Jahr – die «Familie Bundschuh»-Wiederholung am 20. Februar ausgenommen. Lediglich 3,80 Millionen Zuschauer interessierten sich für Anna Schudt in ihrer Rolle als Juliane Hansen in dem TV-Drama. Die Regie-Arbeit von Rainer Kaufmann sicherte sich einen Marktanteil von annehmbaren 14,3 Prozent. Beim jungen Publikum drückte der Schuh noch stärker. Mit 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren diesmal nur 4,7 Prozent drin.Im Anschluss an das, das 3,10 Millionen Zuschauer informierte, setzte der Mainzer Sender bis Mitternacht auf Erstausstrahlungen. Zwei-Episoden sorgten ab 22:14 Uhr für 1,84 und 1,67 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil fiel zunächst von 12,9 auf mäßige 9,7 Prozent. Mit der zweiten Folge erholte sich die britische Serie und kam auf 12,4 Prozent. Bei den Jüngeren bewegten sich die Marktanteile bei 7,3, 4,1 und 5,0 Prozent.Selbst das Nachtprogramm im Anschluss an ein(0,92 Mio. und 9,7 %) war prominent besetzt. Der Film «Systemsprenger» ► schnitt mit einer Viertelmillion Menschen und 4,9 respektive 3,5 Prozent aber schwach ab. Ebenfalls wiederverwertet wurde. Die Mafia-Serie blieb mit 0,07 und 0,06 Millionen sowie jeweils 2,8 Prozent Marktanteil unter ferner liefen. Bei den Jüngeren stand für den Anfang der zweiten Folge bis 3:00 Uhr sogar null Zuschauer zu Buche. Die Marktanteile lagen bis zum Ende der Quotenerfassung bei 0,8 und 0,5 Prozent.