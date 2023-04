Amazon-Serie mit Engelke und Pastewka in Arbeit

TV-News

Die Dreharbeiten für die neue Serie des Entertainer-Duos sind gestartet. Prime Video gab der Serie den Titel «Never Ever».

Vor rund zwei Monaten gab Amazon Prime Video die Zusammenarbeit mit Anke Engelke und Bastian Pastewka für eine neue Serie bekannt. Nun sind die Dreharbeiten für die Produktion der bildundtonfabrik (btf) gestartet. Der Streamingdienst nannte erstmals auch den Arbeitstitel des Projekts:. Die fiktionale Serie soll acht Folge mit je 30 Minuten umfassen und im kommenden Jahr erscheinen. Neben Engelke und Pastewka gehören zudem Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina in weiteren Rollen an Bord.Inhaltlich nannte man noch wenige Details. So solle es um „Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle und um Falschparker und Katzenpflaster“ gehen. Executive Producer Jule Everts (btf) bezeichnete «Never Ever» als „klassisch-komische Coming of Age Geschichte“, sagte aber auch: „Mit dem feinen Unterschied, dass die Hauptfiguren nicht in den 20ern, sondern Anfang 50 sind. Die späte Lebenskrise der zwei Kleinstädter ist wahnsinnig ungesehen und damit besonders spannend. Engelke und Pastewka sind dabei heute so legendär wie schon vor 30 Jahren.“Headautoren der Serie sind Sebastian Colley und Claudius Pläging, die gemeinsam mit Sintje Rosema und Fabienne Hurst für die Drehbücher verantwortlich zeichnen. Neben Everts fungieren auch Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann als Executive Producer. Die Regie übernehmen Sabine Boss und Nico Berse-Gilles.„Unsere erste Zusammenarbeit liegt jetzt 27 Jahre zurück und seitdem kann ich mir ein Leben ohne Bastian wirklich nicht mehr vorstellen. Nach gemeinsamen «Wochenshow»-Sketchen, Begegnungen in «Pastewka» und den Shows von Wolfgang & Anneliese mussten Bastian und ich uns entscheiden für den perfekten Next-Level-Move: freches Kochbuch, verrückte Unterwäsche-Kollektion oder was ganz anderes!? Wir haben uns für Option 3 entschieden: eine gemeinsame Serie! Ich freue mich wie verrückt!“, erklärt Anke Engelke.Bastian Pastewka ergänzt: Aktuellen Umfragen zufolge sind Anke Engelke und ich das talentierteste Comedy-Duo von Köln: eine von uns kann singen, eine von uns kann alle Texte perfekt und eine von uns bringt so viel Herz mit, dass der jeweils andere im Grunde gar nichts mehr machen muss.