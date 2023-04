Comcast wirft NBCUniversal-Chef raus

Köpfe

Jeff Shell wurde wegen "unangemessener Beziehung" entlassen.

Jeff Shell tritt als CEO von NBCUniversal zurück, nachdem eine Untersuchung wegen Fehlverhaltens ergeben hat, dass er eine "unangemessene Beziehung" zu einer Frau im Unternehmen hatte. Comcast, die Muttergesellschaft von NBCUniversal, und Shell gaben die Nachricht in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Darin heißt es, dass sie sich einvernehmlich darauf geeinigt haben, dass Shell nach einer Untersuchung durch Dritte wegen unangemessenen Verhaltens mit sofortiger Wirkung zurücktreten wird."Heute ist mein letzter Tag als CEO von NBCUniversal", schrieb Shell in einem Memo an die Mitarbeiter. "Ich hatte eine unangemessene Beziehung zu einer Frau im Unternehmen, was ich zutiefst bedauere. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich meine Kollegen von Comcast und NBCUniversal im Stich gelassen habe. Sie sind die talentiertesten Menschen in der Branche, und es war ein Privileg, in den letzten 19 Jahren mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen."Ein Nachfolger für Shell wurde noch nicht benannt. Shells Führungsteam wird nun direkt an Mike Cavanagh, Präsident der Comcast Corporation, berichten. Cavanagh und Comcast-CEO Brian L. Roberts gaben den Wechsel in einer Erklärung bekannt. Eine mit der Situation vertraute Quelle sagte, Comcast habe es nicht eilig, einen Nachfolger für Shell zu finden, und es sei auch nicht wahrscheinlich, dass das Unternehmen einen Interims-CEO ernennen werde."Wir sind enttäuscht, diese Nachricht mit Ihnen teilen zu müssen. Wir haben dieses Unternehmen auf einer Kultur der Integrität aufgebaut. Nichts ist wichtiger als die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig behandeln", so Roberts und Cavanagh in einem Memo. "Sie sollten sich darauf verlassen, dass Ihre Führungskräfte einen sicheren und respektvollen Arbeitsplatz schaffen. Wenn gegen unsere Grundsätze und Richtlinien verstoßen wird, werden wir immer schnell handeln, um angemessene Maßnahmen zu ergreifen, so wie wir es hier getan haben."