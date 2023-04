Hält «Die Giovanni Zarrella Show» den 4-Millionen-Erfolg?

Quotennews

Am 25. Februar 2023 schaffte «Die Giovanni Zarrella Show» nach einem kompletten Sendejahr endlich den Sprung auf über 4 Millionen Zuschauer erneut. Hält die Show die Reichweite?

Seit dem Sendejahr 2021 gibt es im Zweiten. Die zweite Show im damaligen Premieren-Jahr bot den noch immer bestehenden Zuschauer-Rekord von 4,85 Millionen, sonst lagen alle Programmierungen, also eine weitere im Jahr 2021 und vier im Jahr 2022, unter der 4-Millionen-Marke. Mit diesem Trend brach bereits die erste 2023-Ausgabe, als am 25. Februar 4,07 Millionen Zuschauer für den in Hechingen geborenen Italiener einschalteten. Nachdem die Zuschauer-Marke überschritten wurde, stellt sich automatisch die Frage: Kann das ZDF und «Die Giovanni Zarrella Show» das nun halten?Nein. Mit 3,07 Millionen Zuschauern ab drei Jahren verliert der Mainz-Sender rund eine Million Zuschauer, dennoch dürfte die Kritik bei einem Marktanteil von 13,2 Prozent recht moderat ausfallen. An den Gästen dürfte es nicht gelegen haben, mit Howard Carpendale, Ben Zucker, Wincent Weiss, BossHoss, Ilse DeLange oder Adel Tawil gab sich unter anderem das Who's Who der Musikbranche die Ehre. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern waren bisher Reichweiten von 0,42 bis 0,62 Millionen möglich, teilweise lief es also durchaus gut. Gestern ergab sich für den Mainz-Sender mit einer jungen Reichweite von 0,35 Millionen ein Marktanteil von 6,9 Prozent, damit wird man schon weniger zufrieden sein.Womöglich lag es aber auch an der Konkurrenz. Der Deutsch-Österreich-Krimiholte exzellente 5,78 Millionen zum Ersten. Damit sichert sich die blaue Eins die beste Reichweite des Tages über alle Sender blickend, der Marktanteil von 23,1 Prozent spricht sicherlich für sich selbst.