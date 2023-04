RTLZWEI zeigt nachmittags neue Geschichten aus den Benz-Baracken

TV-News

Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Bilder vom 50. Geburtstag von Publikumsliebling Elvis freuen.

Die UFA Show & Factual war wieder in Mannheim und hat für RTLZWEI neue Folgen vonproduziert. Der Grünwalder Sender wird die neue Staffel ab dem 8. Mai von Montag bis Freitag auf dem gewohnten Sendeplatz um 16:05 Uhr ausstrahlen, auf dem derzeit Wiederholungen laufen. Die Folgen sind nach Ausstrahlung 30 Tage kostenlos bei RTL+ abrufbar.Unter anderem feiert Publikumsliebling Elvis seinen 50. Geburtstag, weswegen es sich dessen Familie nicht nehmen lässt eine kleine Party für den Familienvater zu schmeißen. Geburtstagsmuffel Elvis hätte seinen Ehrentag jedoch lieber geheim gehalten. Ihn plagen aktuell Geldsorgen. Seine Ehefrau Katrin und er haben ohne Ankündigung kein Geld vom Amt bekommen. Die beiden vermuten, dass es an der neuen beruflichen Situation liegen könnte. Katrin hat einen Minijob im Supermarkt und Elvis arbeitet auf 450-Euro-Basis für einen Behindertenfahrdienst.Außerdem steht Dieter, der seit fast drei Jahren arbeitslos ist vor der Kamera. Er möchte eine Stelle finden, da aber der Mannheimer einen Sonderschulabschluss und keine abgeschlossene Ausbildung hat, gestaltet sich die Arbeitssuche sehr schwierig. Positives gibt es am Rande der Baracken, denn dort schwebt Petras Sohn Pascal auf Wolke sieben. Der 21-Jährige hat seit Kurzem eine neue Freundin und ist überglücklich.