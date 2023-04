Disney und Victoria Alonso legen Streit über ihren Marvel-Ausstieg bei

US-Fernsehen

Über 17 Jahre war Alonso bei Marvel tätig, doch die Mitarbeit von «Argentina, 1985» machte die Verantwortlichen sauer.

Die ehemalige Top-Managerin der Marvel Studios, Victoria Alonso, hat ihren Streit mit Disney über ihr plötzliches Ausscheiden aus dem Unternehmen mit einem Millionen-Dollar-Vergleich beigelegt. Die Nachricht kommt einen Monat, nachdem Alonso nach 17 Jahren bei Marvel gefeuert wurde, zuletzt als Präsidentin der physischen Produktion, Postproduktion, VFX und Animation.In den Tagen nach der Nachricht von Alonsos Weggang von Marvel wurden die Gründe dafür zu einem wichtigen Streitpunkt. Quellen bei Disney behaupteten, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass Alonso den für den Oscar nominierten Film «Argentina, 1985», der für den Konkurrenten Amazon Studios gedreht wurde, produzierte und anschließend bewarb, was gegen ihren Arbeitsvertrag verstieß, den sie 2022 unterzeichnet hatte.Alonsos Anwältin Patty Glaser bezeichnete diese Behauptung als "absolut lächerlich" und behauptete, Alonso sei "zum Schweigen gebracht" und dann "gekündigt worden, als sie sich weigerte, etwas zu tun, was sie für verwerflich hielt". Disney hält an dem Vertragsbruch fest. "Wir wünschen ihr weiterhin das Beste für die Zukunft und danken ihr für ihre zahlreichen Beiträge für das Studio", heißt es in der Erklärung abschließend.