Blockbuster-Battle

RTLZWEI verspricht Filmgenuss mit «Gänsehaut»-Gefühl, während Sat.1 Jason Mamoa als «Aquaman» auf die Bildschirme schickt. Oder fährt Gerad Butler in «London Has Fallen» den Sieg ein?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Jason Momoa im sechsten Teil des "DC Extended Universe": Arthurs Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm und seinen Handlanger David aufzuhalten? Ein actiongeladenes Abenteuer beginnt. Quotenmeter war zum Kinostart alles andere als überzeugt von dem Superhelden-Streifen : „Wenn ausgerechnet «Aquaman» nur auf dem Trockenen überzeugt, muss vieles schief gelaufen sein. Nach dem Totalaussetzer «Justice League» ist «Aquaman» dennoch eine kleine Verbesserung, was hauptsächlich an Jason Momoa liegt, der nach seiner launigen Darbietung hoffentlich mit Rollenangeboten überhäuft wird.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Nach dem rätselhaften Tod des britischen Premierministers versammeln sich die Oberhäupter der westlichen Zivilisation zur Staatstrauer in London. Wie auch ihre Gegner. Die wohl bestgeschützte Beerdigung der Welt, entwickelt sich aber schnell zum tödlichen Spießrutenlauf. Hunderte Terroristen entfesseln in der britischen Hauptstadt ein höllisches Inferno - dabei sterben fünf Staatschefs. Nur in knapper Not rettet der robuste Bodyguard Mike Banning das Leben des US-Präsidenten Benjamin Asher und flieht mit ihm umgehend in den Londoner Untergrund. Derweil nehmen die Terrorbosse London ins Visier, um so die Auslieferung des untergetauchten US-Präsidenten zu erzwingen. Während Vizepräsident Allan Trumbull versucht, das Ultimatum der Schurken hinauszuzögern, begibt sich Leibwächter Mike Banning auf eine gefährliche Terroristenjagd. Der Action-Streifen mit Gerard Butler kam nicht gut weg: „«London Has Fallen» hat zwar ein recht hohes Budget, macht aber absolut nichts daraus und präsentiert miese Effekte, eine grenzwertige Handlung und gelangweilte Darsteller im Akkord. Geld- und Zeitverschwendung, möglicherweise der mieseste Actionfilm des Jahres.Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 3IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Noch immer verärgert über den Umzug von einer Großstadt in den öden Vorort Madison, findet der Teenager Zach Cooper einen Silberstreif am Horizont, als er die Nachbarstochter Hannah trifft, die gleich nebenan lebt. Ihr Vater ist R.L. Stine, der Autor der Bestseller-Serie "Gänsehaut". Es stellt sich heraus, dass es einen Grund gibt, warum Stine so seltsam ist. Die Monster seiner Geschichten sind realer als ihm lieb ist, und Stine schützt seine Leser, indem er sie in ihren Büchern eingesperrt hält. Als die Teenager eines seiner Bücher öffnen, nimmt das Unheil seinen Lauf und alle Monster aus Stines Geschichten finden den Weg in die Realität. Und sie wollen nur eins: die Stadt zerstören. Quotenmeter zog dieses Fazit zur Neuauflage der 90er-Gruselserie: „Die einzigen Wehrmutstropfen sind der Verzicht auf die beliebte Serien-Titelmelodie sowie ein hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibender 3D-Effekt. Ansonsten erweist sich «Gänsehaut» als liebevolle Verbeugung vor dem erfolgreichen Gruselfranchise, das mit sympathischen Figuren punktet und all jenen Monstern ein Stelldichein auf der Leinwand ermöglicht, vor denen wir uns noch vor einigen Jahren tierisch gegruselt haben.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 6