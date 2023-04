Buchclub

Twitter-Komiker El Hotzo schreibt nicht nur Witze für das «ZDF Magazin Royale», sondern hat auch einen Roman verfasst.

Der Debütroman von El Hotzo entführt die Leserinnen und Leser in eine Welt, in der Gedanken und Überzeugungen das Leben beeinflussen. Die Geschichte dreht sich um die Protagonisten Mirko und Maximilian. Obwohl Mirko und Maximilian unterschiedlicher nicht sein könnten, verbindet die beiden Männer viel. Maximilian findet sich in einer Welt wieder, die von festgefahrenen Denkmustern und negativen Gedanken geprägt ist. Er beginnt seine Denkweise und seine Einstellung zu ändern und erkennt, dass er die Kraft hat, sein Schicksal selbst zu bestimmen.Satiriker El Hotzo fesselt den Leser durch eine tiefgründige Geschichte, die in einer einfühlsamen Sprache erzählt wird und gleichzeitig den Leser zum Nachdenken anregt. Der Roman zeigt auf, dass eigenes Denken und Handeln einen großen Einfluss auf das Leben hat und wie wichtig es ist, ein positives Mindset zu haben. Besonders beeindruckend an diesem Roman ist, dass die Gedanken und Überlegungen, die in einer leicht verständlichen Sprache vermittelt werden. Dem Autor ist es gelungen, in seinem Debütroman, komplexe Themen auf eine verständliche Art und Weise zu erklären und den Leser auf eine Reise durch die Welt der Gedanken mitzunehmen. Sebastian Hotz erzählt mit viel Ironie, mehr scharfzüngigem Witz als fein geistigem Humor, immer pointiert, treffsicher und scheinbar mühelos.Mit "Mindset" hat El Hotzo einen kraftvollen Roman geschaffen, der nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt und inspiriert. Eine klare Empfehlung für alle Leser, die sich für die Kraft des Denkens interessieren und sich auf eine spannende Reise durch die Welt der Gedanken begeben möchten. Mit seinem Debütroman Mindset ist dem Autor El Hotzo ein solider Start als Romanautor gelungen.Wer sich für Persönlichkeitsentwicklung und die Kraft des positiven Denkens interessiert, wird mit "Mindset" - einem Roman über Männer, die weder Zeit noch Lust haben, an ihrer Durchschnittlichkeit zu verzweifeln, eine fesselnde, inspirierende Lektüre finden. El Hotzo hat mit seinem Debütroman ein Werk geschaffen, das zum Nachdenken anregt und den Leser dazu ermutigt, sein Leben bewusst zu gestalten.