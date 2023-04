Spotify erreicht 210 Millionen Abonnenten

Wirtschaft

Allerdings ist die Umsatzentwicklung nicht so toll ausgefallen, wie man sich das für das erste Quartal erhofft hat.

Spotify hat im ersten Quartal mehr Nutzer als erwartet gewonnen, aber der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück, was das Unternehmen auf Gegenwind im Werbegeschäft zurückführte. Im ersten Quartal 2023 wuchs die Gesamtzahl der monatlich aktiven Nutzer (kostenlos und kostenpflichtig) im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 515 Millionen, "getrieben von der Stärke sowohl in entwickelten als auch in sich entwickelnden Märkten und in fast allen Altersgruppen", so das Unternehmen. Die Zahl der Spotify-Premium-Abonnenten wuchs auf 210 Millionen, ein Nettozuwachs von fünf Millionen im Quartal, der die Erwartungen des Unternehmens übertraf, mit einer "Outperformance in allen Regionen, angeführt von Europa und Lateinamerika".Der Gesamtumsatz wuchs im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro und lag damit unter Spotifys Erwartung von 3,1 Milliarden Euro, "aufgrund von makrobedingten Schwankungen in unserem Werbegeschäft". Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen operativen Verlust von 156 Millionen Euro, der besser ausfiel als erwartet, was auf geringere Marketingausgaben zurückzuführen ist. Es war das "stärkste Q1 seit dem Börsengang 2018" und das zweitgrößte MAU-Wachstum in der Geschichte von Spotify, twitterte CEO Daniel Ek. Der Verlust im ersten Quartal betrug 156 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen belief sich noch auf 766 Millionen Euro (Q4: 801 Millionen).Spotify wuchs auf allen Märkten exponentiell: Die 25 Millionen neuen Premium-Mitglieder verteilen sich gleichmäßig auf alle Märkte. In Europa legte man um zehn Millionen auf 82 Millionen Abonnenten zu, Nordamerika verbesserte sich um sieben Millionen auf 61 Millionen zahlende Kunden. Lateinamerika stieg um fünf Millionen Abos auf 44 Millionen. Asien, Afrika und der übrige Teil der Welt sind mit 23 Millionen (+3 Millionen) noch unterentwickelt.