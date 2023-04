BET+ startet «Average Joe»

US-Fernsehen

Die neue Serie des Senders mit Dean Cole soll im Juni on air gehen.

BET+ hat einen Starttermin für die mit Spannung erwartete, düstere Comedy-Seriemit dem Komiker und NAACP-prämierten Schauspieler Deon Cole in der Hauptrolle gestartet. Die zehnteilige Serie wird am Montag, den 26. Juni exklusiv auf BET+ ausgestrahlt.Cole wechselt vom Komiker zum Hauptdarsteller und spielt in der düsteren Komödie neben Tammy Townsend, Malcolm Barrett, Cynthia Kaye McWilliams, Michael Trucco, Ashley Olivia Fisher und Pasha Lychnikoff. «Average Joe» handelt von dem Klempner Joe Washington (Deon Cole), der herausfindet, dass sein kürzlich verstorbener Vater ein geheimes zweites Leben führte und kurz vor seinem Tod Millionen von Dollar von gefährlichen Leuten gestohlen hat. Nun glauben diese Leute, dass Joe weiß, wo das Geld ist, und eine blutige, gewalttätige Konfrontation löst eine Kette von Ereignissen aus, die Joe und seinen engsten Freundeskreis aus ihrem sehr durchschnittlichen und alltäglichen Leben in einen Wettlauf um Leben und Tod zwingt, um die Wahrheit und die Millionen zu finden. Die Serie wurde durch das Leben von Robb Cullen inspiriert, der die Serie zusammen mit McG produziert.Robb Cullen hat die Serie erfunden und gehört auch zu den Autoren der ersten Staffel, die am 10. August 2023 zu Ende geht. Wonderland Sound und Vision produzierte die Serie, als ausführende Produzenten waren Robb Cullen, McG, Mary Viola und Corey Marsh beteiligt.