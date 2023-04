Sat.1 plant Olympia der Hundertrainer

TV-News

Tresor TV produziert für Sat.1 die neue Show «Der Hundetrainer-Champion», die im Hebst zu sehen sein wird.

Tier gehen immer! Was RTL und VOX seit Jahren erfolgreich betreiben, ist bei Sat.1 bislang eher stiefmütterlich behandelt worden. Das soll sich ab Herbst ändern, denn der Bällchensender hat nun das neue Tierformatangekündigt und beschreibt die Reality-Competition als „quasi Olympia der Hundetrainer“.Tresor TV produziert vier Folgen, die im Herbst in Sat.1 und auf Joyn ausgestrahlt werden sollen. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Klar ist aber, wer die Show moderieren wird. Durch die Show-Reihe führt «ran»-Moderatorin Andrea Kaiser.In alltagsnah konzipierten Disziplinen, bei denen das Tierwohl an erster Stelle steht, wie der Sender betont, sollen zertifizierte Hundetrainer zeigen, wie gut ihr Einfühlungsvermögen in Mensch und Tier wirklich ist. Bewertet werden sie von echten Koryphäen ihres Faches: Andreas Ohligschläger, TV-Hundeexperte, Ratgeberautor und seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Mensch-Hund-Coach, sowie Julia Hammerschmidt, Hundeschul-Gründerin und Hundetrainer-Trainerin. Ergänzt wird das Jury-Duo in jeder Folge von einem Gast-Experten.