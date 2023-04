Profikoch-Unterstützung kommt beim RTL-Publikum nicht an

Quotennews

Die Raues wollten einem Bekannten in Berlin unter die Arme greifen. Doch das ging vor der Kamera nicht gut aus.

Am Dienstagabend strahlte RTL die dritte und vorerst letzte Folge vonaus – und die Folge barg Zündstoff: Tim und Katharina Raue sollten einem Bekannten in Berlin unter die Arme greifen, dessen „Brikz“ seit zwei Jahren kaum Erfolge feiert. Arne Ankers Ziel: Der Michelle-Stern, den er aber auch ein weiteres Mal nicht bekam. Die Reichweite der Folge betrug nur 1,10 Millionen und verbuchte 4,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen waren 0,41 Millionen dabei, sodass man auf enttäuschende 6,9 Prozent kam. Kann sich das RTL-Publikum nicht mit der gehobenen Sterneküche identifizieren?Erneut stand Jan Hofer fürvor der Kamera. Den Nachrichtenüberblick aus Berlin sahen dieses Mal 0,82 Millionen, das Format zog 4,1 Prozent der Zuschauer an. Bei den jungen Menschen standen 0,28 Millionen auf der Uhr, das Magazin erreichte 5,9 Prozent Marktanteil.85 Minutenwaren im Anschluss eingeplant. Die Sendung mit Mareile Höppner kam in dieser Woche auf 0,64 Millionen Fernsehzuschauer, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) teilte mit, es wurden 4,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Bei den jungen Menschen erreichte das Magazin 0,24 Millionen, sodass man sich über 7,4 Prozent freuen konnte. Insgesamt war der Abend für RTL nicht wirklich erfolgreich.