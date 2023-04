Daniel Popat: Des woar a Mordsgaudi!

Interview

Regisseur und Schauspieler Popat verlässt das Set von «Dahoam is Dahoam». Der 33-Jährige will sich aufs Filmemachen konzentrieren.

Ja. Im Juli dieses Jahres mache ich meinen Abschluss an der Filmakademie Baden-Württemberg und möchte fortan mehr als Regisseur arbeiten. Eine Hauptrolle bei «Dahoam is Dahoam» bedeutet Exklusivität. Da kriegt man keine Regie Karriere gestartet. Leider, weil ich ungeheuren Spaß hatte den unbedarften Pfarrer Burman zu spielen.Ich sage Danke. Des woar a Mordsgaudi!Genaue Zahlen kenne ich keine, aber von den sechs Short-Dramedy-Serien erhielt «All In» eine fulminante Presse. Die Zeitungen stimmten ein Loblied nach dem anderen an, das war stark und hat uns alle sehr gefreut.Ich habe mir die anderen fünf Serien angesehen. Gut gefallen hat mir «Muspilli». Schwarzhumorig und unerwartete amüsante Wendungen.Johanna und Thomas fahren aufs Land. Viel zu erzählen haben sie sich nicht. Doch als ein Unbekannter auftaucht, bricht ihr Schweigen. Plötzlich geht es um Alles. «Stumm vor Schreck» erzählt im Rahmen eines Kammerspiels von einer zerrüttenden Ehe, von Enttäuschungen und Intrigen. Es geht um die grundlegende Frage, ob und wie wir es schaffen zum Liebesglück vergangener Tage zurückzufinden.Annette Frier ist ein deutscher Star, keine Frage. Aber erst in der Sommerkomödie «Lucky Loser – Ein Sommer in der Bredouille» als ich sie und Peter Trabner dort in den Hauptrollen sah, reifte der Wunsch eines Tages mit den beiden zu drehen. Dieses „eines Tages“ kam Pandemie bedingt früher als erwartet. Da die Filmakademie dicht machen musste, konnte ich meinen Drittjahresfilm nicht realisieren. Kurzum drehte ich mit eigenen Mitteln was anderes. War noch die Frage zu klären: kann dieses wunderbare komödiantische Schauspieler-Duo auch dramatisch, ernste Stoffe? «Stumm vor Schreck» liefert die Antwort.Peter Trabner hab ich 2008 im Hebbel am Ufer bei einer gemeinsamen Theaterproduktion in Berlin kennengelernt. Ich war grad 18, Jungschauspieler und er ein cooler gestandener Schauspieler. Neun Jahre später, als ich 2017 das Filmregie Studium in Ludwigsburg aufnahm, traten wir wieder in Kontakt. Als dann 2020 die spontane Filmidee zu «Stumm vor Schreck» vorlag, war Peter in meinem Kopf bereits besetzt und weil ich zuvor den besagten Film gesehen hatte, wusste ich, Peter kennt Annette Frier. Naiv fragte ich ihn, ob er Annette anstupsen könne, vielleicht hätte sie mal Lust auf ein No-Budget Experiment. Zusätzlich legte ein Dozent der Filmakademie ein gutes Wort für mich bei Annette ein, da die beiden sich ebenfalls gut kennen. Schwupp erhalte ich am nächsten Tag eine SMS von einer unbekannten Nummer: „Lieber Daniel, ich find die Idee saugeil, Bock hab ich auch. Ab jetzt habe ich nur noch viele Fragen . (…) Morgen 12 Uhr telefonieren? Liebe Grüße, Annette“ Die SMS hab ich noch!Ich bin kein disziplinierter Schreiberling. Mir fehlt es an Sitzfleisch. Hinzu kommt, dass ich als Schauspieler aus dem Improvisationstheater komme. Diese intuitive Art des Arbeitens habe ich dann relativ früh auch als Regisseur in meine ersten Kurzfilme übertragen. Das heißt allerdings nicht, dass ich klassisch geschriebene Drehbücher meide. Man müsste mir mal was in die Hände legen…Am 1.Tag drehte ich den ersten Akt, am 2. und 3.Tag den zweiten und am 4.Tag den dritten Akt. Die Verabredung war ein vielleicht längerer Kurzfilm, am Ende entstand an vier Drehtagen mein erster Spielfilm.Hm, ich weiß nicht wer „die“ Produzenten sind. Ich habe meine eigenen Stoffe an denen ich arbeite und die ich alsbald mit interessierten Partnern/ Sendern umsetzen möchte. Zum Beispiel soll «All In» mit weiteren Staffeln weitergehen, auch längere Folgen sind denkbar. Ferner ist Altersarmut in Deutschland ein relevantes Thema, dass mir sehr am Herzen liegt und zu dem ich länger schon einen Film plane.