Peri Gilpin schaut bei «Frasier» vorbei

US-Fernsehen

Eine weitere Darstellerin wird in Teilen der Neuauflage mitwirken.

Peri Gilpin ist das jüngste Mitglied der Originalbesetzung von, das sich dem Revival der Serie bei Paramount+ anschließt. Gilpin wird eine Gastrolle in einer Episode der Serie übernehmen und die Rolle der Roz wieder aufnehmen, die sie während der elf Staffeln der Originalserie auf NBC spielte. Wie bereits angekündigt, wird Kelsey Grammer die Rolle des Frasier Crane wieder verkörpern, außerdem spielen Jack Cutmore-Scott, Nicholas Lyndhurst, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro und Anders Keith mit. Bebe Neuwirth hat einen Gastauftritt in einer Folge als Dr. Lilith Sternin.Die Revival-Serie wird in Boston spielen, von wo aus auch «Cheers» startete. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Frasier macht sich auf den Weg in eine andere Stadt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, neue Beziehungen zu knüpfen und den einen oder anderen alten Traum endlich zu erfüllen. Frasier hat das Gebäude wieder betreten!"Die neue «Frasier»-Serie wurde ursprünglich im Februar 2021 angekündigt, obwohl Grammer schon seit einiger Zeit versucht hatte, eine neue Version der Serie auf die Beine zu stellen. Grammer ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent. Chris Harris und Joe Cristalli werden als Autoren und ausführende Produzenten fungieren, Tom Russo und Jordan McMahon von Grammnet NH Productions sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Grammnet NH Productions produziert. James Burrows wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen.