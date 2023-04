«Barry» vervierfacht Zuschauerzahlen

US-Quoten

Weiterhin stark sind die Zahlen der HBO-Serie «Succession».

HBO verzeichnet einen soliden Erfolg bei den Zuschauerzahlen, während es zwei seiner beliebtesten Serien ausstrahlt:und, die beide in ihrer vierten und letzten Staffel ausgestrahlt werden. Die ersten beiden Episoden der vierten «Barry»-Staffel haben seit ihrer Ausstrahlung am 16. April durchschnittlich 2,5 Millionen Zuschauer erreicht. Wie bereits berichtet, startete Episode eins mit 710.000 Zuschauern, während Episode zwei am Premierenabend 550.000 Zuschauer sahen – was bedeutet, dass die zeitversetzte Ausstrahlung über Streaming eine Steigerung von 289 Prozent ermöglicht hat, was fast einer Vervierfachung der ursprünglichen Statistiken entspricht.Außerdem erreichte die am Sonntag ausgestrahlte dritte Episode 660.000 Zuschauer, was der durchschnittlichen Zuschauerzahl von Staffel drei entspricht. Diese Daten basieren auf einer Kombination aus Nielsens Messung der linearen Zuschauer auf den Kabelkanälen von HBO und Warner Bros. Discovery's First-Party-Messung der Streams auf HBO Max Und wie bei «Barry» trägt das Streaming erheblich zur Einschaltquote der Serie bei. Die Episoden von «Succession» Staffel vier haben jetzt durchschnittlich 7,9 Millionen Gesamtzuschauer auf allen Plattformen, 10 Prozent mehr als der Durchschnitt von Staffel drei mit 7,2 Millionen Zuschauern.