CNBC will «American Greed» pausieren

US-Fernsehen

Der Wirtschaftssender hat seine erfolgreiche Wirtschaftsdoku-Reihe deutlich zusammengestaucht.

Das Dokumentarprogramm, das unter anderem Wirtschaftskriminalität, Betrug und Veruntreuung untersucht, läuft seit 2007 auf dem Wirtschaftsnachrichtensender von NBCUniversal und hat es auf 15 Staffeln und 222 Episoden gebracht, dazu kommen drei Spin-offs. Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen war die Serienbestellung für 2023 jedoch deutlich kleiner als in der Vergangenheit, und die Produktion von Originalfolgen wurde vorerst eingestellt."CNBC hat «American Greed» nicht abgesetzt", teilte der Sender in einer Erklärung mit. Sechs neue Episoden wurden zwischen dem 24. Januar und dem 7. März dieses Jahres ausgestrahlt. Frühere Staffeln umfassten zwölf oder mehr Episoden, so eine der mit dem Programm vertrauten Personen.Das Ende der Produktion neuer Episoden im Jahr 2023 wurde laut einer mit der Situation vertrauten Person aus finanziellen Gründen herbeigeführt, da viele Abteilungen von NBCUniversal Ausgaben und Budgets kürzen wollen, während sich das Unternehmen mit den Komplexitäten des Streaming-Zeitalters auseinandersetzt. Diese Person schlug vor, dass CNBC neue Episoden im Jahr 2024 einfordern könnte, sagte aber, dass der Sender noch keinen Zeitrahmen angeben muss, wann er dies tun könnte.