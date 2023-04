Blockbuster-Battle

Jeder einzelne Kontrahent ist älter als 20 Jahre. Doch auch heute noch finden die Filme ein großes Publikum. Welcher dieser Klassiker kann am meisten überzeugen?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Agent Jay ist zu einem der Top-Agenten der "Men in Black" aufgestiegen, während sein ehemaliger Partner Kay nach einer Löschung all seiner Erinnerungen in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Ausgerechnet jetzt landet das fiese Alien Serlaana auf der Erde. Nachdem es die Gestalt eines Top-Models angenommen hat, macht es sich auf die Suche nach dem allmächtigen "Licht von Zartha", dass die Zarthaner vor 25 Jahren auf der Erde versteckt haben. Der einzige, der das Versteck des Artefakts kennt, ist der damals zuständige Agent Kay. Jay bleibt also nichts anderes übrig als seinen Ex-Partner aufzusuchen und Kays Erinnerungen an sein Leben als Alien-Jäger zu reaktivieren.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Disney Channel, 20:15 Uhr)Gruseliger Spaß ist angesagt. Eine Hexe verflucht kurz vor ihrem Tod eine Stadt. In einer Halloweennacht werden die drei Seelen der Hexenschwestern auf die Erde gerufen und versuchen, einen Zaubertrank zu brauen, der ewige Jugend garantiert. Doch dafür benötigen sie ein Buch, das von den Kindern, die sie gerufen haben, vor ihnen versteckt wird und die Lebensenergie der Kinder, die sie gerufen haben.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Sebastian hat an seiner Highschool noch jede Frau verführt, bis auf eine: seine Stiefschwester Kathryn. Eines Tages bittet sie ihn um einen hinterhältigen Gefallen. Weil sie ihr Freund Court gerade verlassen hat, soll Sebastian Courts neue Flamme ausspannen. Doch Sebastian hat eine bessere Idee. Sollte er es schaffen, die Tochter des Direktors von ihrem Keuschheitsgelübde abzubringen und Rache an Court zu nehmen, verlangt er eine eindeutige Entlohnung: eine Nacht mit Kathryn.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7