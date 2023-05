Babak Tafti geht zu «Billions»

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird in der siebten Staffel der HBO-Serie mitwirken.

Babak Tafti ist in der siebten Staffel vonin einer wiederkehrenden Gastrolle zu sehen. Laut seiner offiziellen Charakterbeschreibung wird Tafti die Rolle von Bradford Luke spielen, einem hochpreisigen, mächtigen politischen Berater. Er schließt sich den wiederkehrenden Darstellern Paul Giamatti, Corey Stoll und Maggie Siff an. In der siebten Runde kehrt auch Damian Lewis als Bobby "Axe" Axelrod zurück. David Costabile, Asia Kate Dillon, Dola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey, Daniel Breaker und Toney Goins spielen ebenfalls mit.In der siebten Staffel werden "Allianzen auf den Kopf gestellt. Alte Wunden werden zu Waffen gemacht. Loyalitäten werden auf die Probe gestellt. Verrat nimmt epische Ausmaße an. Feinde werden zu misstrauischen Freunden. Und Bobby Axelrod kehrt zurück, während der Einsatz von der Wall Street auf die ganze Welt ausgeweitet wird", heißt es in der Zusammenfassung der Staffel, die Showtime veröffentlicht hat. Die Staffel wird derzeit in New York City produziert.Anfang des Jahres gab Showtime seine Entwicklungspläne für mehrere Spin-off-Serien auf der Grundlage des Erfolgsdramas bekannt, darunter «Billions: Miami», «Billions: London», «Millions» und «Trillions» (alle Arbeitstitel). Alle Projekte werden von den «Billions»-Produzenten Brian Koppelman und David Levien produziert.