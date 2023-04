Adam Brody dreht mit Kristen Bell

US-Fernsehen

Netflix hat den Schauspieler aus «The O.C.» für eine neue Sitcom verpflichtet.

Adam Brody wird gegenüber Kristen Bell in einer kommenden Comedy-Serie für Netflix spielen. Die noch unbetitelte Serie wurde bereits im März bei dem Streamer bestellt. Sie dreht sich "um die unwahrscheinliche Beziehung zwischen der freimütigen, agnostischen Joanne (Bell) und dem unkonventionellen Rabbiner Noah (Brody)."Die Figur Noah wird weiter beschrieben als "ein charmanter Rabbi, der in seinen Gewohnheiten feststeckt und gewohnt ist, auf Nummer sicher zu gehen. Er gerät ins Straucheln, als er die brutal ehrliche und provokante Joanne kennenlernt, die seinen sicheren Lebensplan völlig auf den Kopf stellt."Erin Foster hat die Netflix-Serie entwickelt und fungiert als ausführende Produzentin. Bell ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführende Produzentin. Steven Levitan ist ausführender Produzent über Steven Levitan Productions (SLP). Craig DiGregorio, Sara Foster und Danielle Stokdyk sind ebenfalls ausführende Produzenten. Oly Obst und Josh Lieberman sind ausführende Produzenten für 3 Arts. 20th Television wird in Zusammenarbeit mit SLP produzieren, wobei das Unternehmen derzeit einen Gesamtvertrag mit dem Studio hat.