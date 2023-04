«Glücksrad» verliert die Hälfte der Zuschauer

Quotennews

Im Anschluss lief es für eine neue Ausgabe der «Pop Giganten» allerdings nicht so toll.

Vier Ausgaben vonhat die Grünwalder Fernsehstation RTLZWEI produzieren lassen. Die erste, die am 26. Januar 2023 ausgestrahlt wurde, führte zu tollen 1,29 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern. Nun stand die zweite Ausgabe auf dem Programm, ehe in der kommenden Woche «Genial daneben» und «Promi Game Night» starten.In der Produktion von Noisy Pictures waren unter anderem Partysänger Alexander und Formel1-Fan Marco dabei, letzterer zeigte handsignierte Schuhe von Michael Schumacher in die Kamera. Die zweistündige Sendung mit Thomas Hermanns und Sonya Kraus lockte dieses Mal nur 0,78 Millionen Fernsehzuschauer an, man konnte sich über 3,1 Prozent Marktanteil freuen. Unter den 14- bis 49-Jährigen befanden sich 0,28 Millionen, die zu 5,0 Prozent Marktanteil führten.Diebeschäftigten sich ab 22.25 Uhr mit der Neuen Deutschen Welle. 0,42 Millionen Menschen verfolgten den Anekdoten von damaligen Erfolgsproduzenten wie Uwe Fahrenkrog-Petersen, der Keyboarder bei Nena war. Die zweistündige Sendung sicherte sich 3,2 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen wurden 0,10 Millionen gemessen, das führte zu einem Marktanteil von 3,4 Prozent. Im Anschluss erreichte die erste von sechs-Ausgaben 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 3,0 Prozent bei den jungen Menschen.