ProSieben Maxx schiebt nächste «Inside»-Reihe direkt nach

TV-News

Nach «Star Trek» und «Star Wars» geht es ab Mitte Mai um die Film-Franchise von «Fast & Furious».

ProSieben-Männersender ProSieben Maxx hat einen weiteren Teil seiner-Doku-Serie angekündigt, die sich im vergangenen Dezember mit der berühmten Franchiseauseinandersetzte. Moderiert hat damals „Super-Trekkie“ Bastian Pastewka, der für Maxx-Verhältnisse bis zu fantastische 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Am heutigen Donnerstag, 27. April, beginnt bekanntlich die zweite Staffel, die von Rick Kavanian moderiert wird und sich mit der Film-Reihebeschäftigt (Quotenmeter berichtete).Nach drei Doppelfolgen ist ProSieben Maxx am 11. Mai mit der Ausstrahlung der sechsteiligen Doku-Reihe durch, dochverschwindet daraufhin nicht aus dem Programm. Ab dem 18. Mai geht es weiter mit, das ebenfalls aus sechs Teilen besteht und in Doppelfolgen gesendet wird.«Inside Fast & Furious» beleuchtet die Entstehung der weltweit beliebten Filmreihe und verspricht „exklusive Einblicke hinter die Kulissen“. Außerdem berichten Darsteller und Crew-Mitglieder in Interviews von ihren Erlebnissen. Im weiteren Verlauf des Jahres ist darüber hinaus eingeplant. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.