Doku-Serie mit Barack Obama in Arbeit

US-Fernsehen

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat eine Netflix-Serie angekündigt.

I’m excited to share the trailer for Working. In this series, I talk to American workers across various industries – from hospitality and technology to home care – to understand their jobs and hopes for the future. I hope you’ll check it out on @Netflix on May 17. pic.twitter.com/GNQPns6Mzf — Barack Obama (@BarackObama) April 27, 2023

Der ehemalige Präsident Barack Obama ist der Erzähler und Hauptdarsteller in, einer neuen Doku-Serie von Higher Ground Productions, die auf Netflix erscheint. In der vierteiligen Serie besucht Obama alltägliche Menschen in ihren Wohnungen und an ihren Arbeitsplätzen, um Fragen nachzugehen wie: Was macht Ihnen Freude an der Arbeit, was gibt Ihnen Sinn - und was macht einen guten Job aus? Die Serie begleitet Menschen auf allen Ebenen der Arbeitswelt, von Dienstleistungsberufen bis hin zur Chefetage, in der häuslichen Pflege, im Technologiebereich und im Gastgewerbe.«Working: What We Do All Day» feiert am 17. Mai auf Netflix weltweit Premiere. Obama hat den Trailer für die Sendung in den sozialen Medien gepostet. "Wir denken vielleicht nicht darüber nach, aber wir sind alle Teil von etwas, das größer ist als jeder Einzelne von uns", sagte Obama in dem Trailer. "Und unsere Arbeit ist eine der Kräfte, die uns miteinander verbinden."Regie bei «Working» führt Caroline Suh, die neben Barack Obama, Michelle Obama, Priya Swaminathan, Nicole Stott, Jonathan Silberberg, Tonia Davis, Davis Guggenheim und Laurene Powell Jobs auch als Executive Producer fungiert. Emelia Brown fungiert als Co-Executive Producer.