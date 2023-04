Meta schließt Facebook Watch

US-Fernsehen

Fernsehproduktionen wie der «Red Table Talk» mit Jada Pinkett Smith werden abgesetzt.

Im Zuge umfassender Kostensenkungsmaßnahmen stellt Meta die Facebook-Watch-Originalgruppe ein, zu deren kleinen Sendungen auch der von Jada Pinkett Smith moderierte Hitgehörte. Ein Meta-Vertreter bestätigte, dass das Unternehmen seine Facebook-Watch-Originalgruppe einstellt, lehnte aber weitere Kommentare ab.Keines der Facebook-Watch-Originale wird für neue Staffeln zurückkehren. In Zukunft wird sich das Unterhaltungsteam von Meta auf die Entwicklung von Virtual-Reality-Erlebnissen in Meta Horizon Worlds konzentrieren, die auch über Facebook, Instagram und Messenger zugänglich sind. Mit der Schließung von Facebook Watch Originals verlässt Mina Lefevre, Leiterin der Entwicklungs- und Programmabteilung der Gruppe, das Unternehmen. Lefevre kam 2017 zu Meta (das damals noch Facebook hieß), nachdem sie bei MTV als Leiterin der Skriptentwicklung tätig war. Bei Meta berichtete Lefevre an Ricky Van Veen, VP of Creative Strategy.Die Show «Red Table Talk» wurde von den Westbrook Studios produziert, die von Jada Pinkett Smith und Will Smith mitbegründet wurden; es heißt, dass das Unternehmen jetzt, da der Facebook-Watch-Deal abgeschlossen ist, nach einem neuen Vertriebspartner sucht.