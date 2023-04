«The Real Housewives of Sydney» bekommt eine neue Chance

International

Das riesige «Real Housewives»-Franchise soll wieder einen Ableger aus Australien bekommen. Dieser wurde vor fünf Jahren gecancelt.

Die «Real Housewives»-Franchise kehrt nach einer fünfjährigen Pause nach Sydney, Australien zurück.startet auf dem lokalen Streaming-Dienst Binge auf den australischen Bildschirmen durch. Matchbox Pictures, das zu Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört, wird das 10-teilige Projekt erneut produzieren.Die Serie wurde erstmals 2017 in Australien ausgestrahlt, war aber nur eine Staffel lang zu sehen. "Eine neue Generation von Sydneys glamourösen und wohlhabenden Frauen wird die Zuschauer in ihren Häusern und ihrem Leben willkommen heißen, um die Freundschaften, die Mode, die sozialen Ereignisse und das Drama zu erleben", heißt es in der Beschreibung."Wir haben ein großartiges Team von kreativen Kräften, die die neue Serie vorantreiben, und mit unserem Produktionspartner Matchbox Pictures, Teil der Universal International Studios, der die Fans erstmals mit der Real Housewives-Reihe bekannt gemacht hat, können wir es kaum erwarten, den Australiern die neue Gruppe von Hausfrauen aus Sydney in dieser neu gestalteten Serie vorzustellen." Das «The Real Houswives»-Franchise umfasst derzeit 23 internationale Adaptionen auf der ganzen Welt. Sie wird von NBCUniversal Formats vertrieben, das zu den Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört.