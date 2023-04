E! startet «Trippin»

US-Fernsehen

Anthony und Mama Doris erforschen für sie unbekannte Kulturen.

Es ist Zeit, die Koffer zu packen und den großen Teich zu überqueren, wenn E!'s lustige und herzerwärmende neue Serieam Donnerstag, den 22. Juni um 22.00 Uhr mit aufeinanderfolgenden halbstündigen Episoden Premiere hat.Der mehrfach für den Emmy-nominierte Anthony Anderson hat seiner Mama Doris viel zu verdanken, da sie ihren eigenen Traum, Schauspielerin zu werden, aufgegeben hat, um ihn aufzuziehen. Als Zeichen seiner Wertschätzung schenkt er ihr die Reise ihres Lebens - eine sechswöchige Exkursion durch England, Frankreich und Italien - um einige der Wunder Europas zum ersten Mal zu entdecken und einen echten, kulturellen Urlaub voller Geschichte und Luxus zu erleben. Ob sie nun auf der afrikanischen Modewoche spazieren gehen, auf Trüffelsuche gehen oder an aufwendigen Kochkursen teilnehmen, die gemeinsame Zeit wird eine echte Prüfung für ihre Beziehung sein, denn die beiden sind sich in fast allen Fragen uneinig.In jeder der acht Episoden wird die Serie für Chaos, Frustration und herzliche Momente sorgen, während Anthony und Mama Doris sich mit anderen Kulturen und ihrer Mutter-Sohn-Beziehung auseinandersetzen. «Trippin' with Anthony Anderson and Mama Doris» wird von Avalon produziert. Jamie Isaacs, David Martin, Ian Gelfand, Anthony Anderson, E. Brian Dobbins und Doris Bowman fungieren als ausführende Produzenten.