Startschuss für «Breaking the Ice»

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt der neuen Doku-Serie steht die Eislaufmeisterin Rory Flack.

WE tv, der Sender von AMC Networks für fesselndes Doku-Fernsehen, gab die Freigabe vonbekannt. Die von Sirens Media produzierte 8-teilige Doku-Serie folgt der in Washington DC lebenden Eislaufmeisterin Rory Flack und ihrer bahnbrechenden Reise als Leiterin des ersten wettbewerbsfähigen Synchron-Eislaufteams, das ausschließlich aus Frauen besteht. Die Serie wird diesen Sommer exklusiv auf WE tv und dem Schwester-Streamer ALLBLK ausgestrahlt.Die weltberühmte Eiskunstläuferin Rory Flack ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, Barrieren zu überwinden, denn sie war die erste Afroamerikanerin, die die US Open Professional Figure Skating Championships gewann. Die ehemalige Eiskunstläuferin und heutige Trainerin führt nun das Team DMV an, das erste wettbewerbsfähige Synchron-Eiskunstlaufteam, das sich um die Teilnahme an den nationalen Meisterschaften der Ice Sports Industry (ISI) bemüht. Das Team besteht aus 10 Mädchen der Mittel- und Oberstufe, die sich dieser Herausforderung stellen wollen. Gemeinsam absolvieren sie ein hartes Training auf und abseits des Eises und müssen mit der Teamdynamik sowie mit freimütigen Eltern und Eislaufrivalen fertig werden. Auf dem Weg zu den Nationalen Meisterschaften trotzt das Team DMV allen Widrigkeiten: Werden sie die Gefahren auf dem Eis meistern und Verletzungen vermeiden? Oder werden sie die Hindernisse überwinden... und schließlich das Eis brechen!«Breaking The Ice» wird von ITV America's Sirens Media für WE TV produziert. Mioshi Hill, Tim Cohen-Laurie und Wendi Wan sind ausführende Produzenten für Sirens Media; Jon Crowley und Burt Kearns fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Angela Molloy ist ausführende Produzentin für WE tv.