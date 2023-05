Fifth Season kann auf acht Mitarbeiter verzichten

Wirtschaft

Die Macher von «Severance» entlassen nur zwei Prozent der Belegschaft.

Fifth Season hat acht Mitarbeiter – oder zwei Prozent der Belegschaft – entlassen, darunter die Kommunikationschefin Sharon Liggins. Zu den Entlassungen gehören auch Shelby White, Director, TV Creative; Daniell Gerber, VP Physical Production; Kyle Plimpton, Manager, TV Creative; Ryan Bernstein, Director, Film Creative; Beth McPhee, SVP, Marketing; Josh Workman, Manager, Travel Coordinator; und Jennifer Saull, Counsel, TV Business and Legal Affairs.Im September startete Fifth Season, die Produktionsfirma hinter «Severance», «Cha Cha Real Smooth» und «The Lost Daughter», als die umbenannte Endeavor Content, die ihren Namen änderte, um sich von ihrer früheren Muttergesellschaft zu unterscheiden, die den Namen Endeavor teilt. Mit 30 Serien und Filmen, die Fifth Season unter seinem Label Endeavor Content pro Jahr produziert, und Projekten im Wert von mehr als eine Milliarde Dollar in diesem Jahr, erklärte Rice im September gegenüber dem US-Branchendienst ‚Variety‘, dass sich das Wachstum von Fifth Season sowohl in den Film- als auch in den Fernsehstudios innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppeln soll."Und auf der Vertriebsseite gibt es noch viel mehr Möglichkeiten", sagte Rice und fügte hinzu: "Es gibt nicht viele Unternehmen, die in der Lage sind, einen globalen Ansatz für die Produktion von Inhalten mit hochkarätigen Talenten, Filmstars und Filmregisseuren zu kombinieren und beide Elemente zu verwalten. Und ich denke, dass ein Großteil des Vertriebs, den wir sehen, immer noch aus Output-Deals besteht, aus riesigen Volumina, und diese Output-Deals beginnen zu verschwinden – aber das Volumen nicht. Die meisten anderen Vertriebsunternehmen auf dem Markt werden in Bezug auf das Volumen einfach immer größer. Wir gehen in eine andere Richtung, und zwar in Richtung einer großen Anzahl von Premium-Shows, die zu den besten ihrer Art gehören. Wir wollen keine 100.000 Stunden an Inhalten anbieten, denn dann würde man nur einen Fluss an Bits verwalten, und ein Verkäufer kann keine emotionale Bindung zu 100.000 Stücken an Inhalten haben. Jede Sendung, die wir veröffentlichen, ist maßgeschneidert: Sie hat ihre eigene Strategie, ihren eigenen Ansatz."