New York will staatliche Filmförderung erhöhen

Kino-News

Nicht kleckern: 280 Millionen US-Dollar mehr sollen künftig ausgeschüttet werden.

New York wird seine Steuervergünstigungen für Filme drastisch von 420 Millionen Dollar pro Jahr auf 700 Millionen Dollar erhöhen, um die Konkurrenz aus New Jersey und Georgia abzuwehren. Gouverneurin Kathy Hochul gab am Donnerstagabend nach wochenlangen Verhandlungen mit den Gesetzgebern des Bundesstaates eine Einigung über einen 229 Milliarden Dollar schweren Haushalt bekannt.Der Haushalt sieht unter anderem vor, den Umfang der Filmsteuergutschriften zu erhöhen und den Prozentsatz der Gutschriften von 25 auf 30 Prozent anzuheben, um mit den konkurrierenden Staaten gleichzuziehen. Das Programm wird außerdem bis zum Jahr 2034 verlängert, so eine Quelle, die mit der konzeptionellen Vereinbarung vertraut ist.Die Vereinbarung mit den Gesetzgebern ermöglicht es Produktionen, eine Steuergutschrift für die "above-the-line"-Kosten zu erhalten – also für die Gehälter von Schauspielern, Regisseuren, Autoren und Produzenten. Zuvor hatte der Staat nur eine Steuergutschrift für die Kosten unterhalb der Produktionskosten gewährt. Die Kosten oberhalb der Produktionskosten werden gedeckelt, wobei noch nicht feststeht, auf welchem Niveau.