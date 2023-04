Für RTL-Zuschauer hat Wallraff Biss verloren

Quotennews

Mit einem weiteren Skandal aus der Klinikwelt lockte RTL nur wenige Fernsehzuschauer an.

Bis zu 4,40 Millionen Menschen verfolgten. Die vierte Folge drehte sich um die Marseille-Kliniken und Günter Wallraff war das Thema Pflege – egal ob in Kliniken, Psychiatrien oder Heimen – immer wichtig. Mit einer weiteren Folge zu diesem Thema „Wie ‚krank‘ ist unser Gesundheitssystem?“ konnte RTL allerdings nicht durchstarten. Es waren nur 1,55 Millionen Menschen dabei, die letzten Folgen aus dem Jahr 2022 sahen zwischen 1,62 und 1,96 Millionen Zusehende.Die aktuelle, zweistündige Ausgabe, die am Donnerstag um 20.15 Uhr lief, verzeichnete einen Gesamtmarktanteil von leicht unterdurchschnittlichen 6,1 Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für leiht überdurchschnittlichen 11,6 Prozent Marktanteil standen. 20 Minuten Jan Hofer generierten 1,19 Millionen Zuschauer,verbuchte sechs Prozent Marktanteil. Mit 0,52 Millionen jungen Menschen kam die Sendung aus Berlin auf 11,0 Prozent.Zwischen 22.35 und 00.00 Uhr beschäftigte sich das-Spezial mit den aufgedeckten Fällen von «Team Wallraff». 0,85 Millionen Menschen blieben dran und führten zu 6,1 Prozent Marktanteil. Beim werberelevanten Publikum wurden 0,28 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 8,9 Prozent. Mit demverzeichnete die Kölner Fernsehstation noch 0,60 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 10,7 Prozent auf dem Papier.