Ischtar Isik  langjährige Beauty-, Mode- und Lifestyle-YouTuberin

YouTuber

von 30. April 2023, 12:33 Uhr

Die YouTuberin starte ihren Kanal im Schulalter, als sie mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen hatte. Der Kanal hat sie bestärkt und seitdem auf ihrem Lebensweg begleitet.

„Mit 15 fing alles an und jetzt bin ich 27!“ schreibt Ischtar Isik in der Beschreibung ihres YouTube-Kanals. Und tatsächlich hat sie bereits eine lange Reise in der Online-Welt hinter sich und hat sich dabei von Jahr zu Jahr eine größere Community aufgebaut. Bereits 2010 hat sie ihren YouTube-Kanal gegründet, heute folgen ihr dort 1,17 Millionen Menschen. Auch viele andere Highlights hat sie abgehakt, wie beispielsweise die Gründung ihrer eigenen Unterwäschemarke.Ischtar Sara Isik wurde am 11. Januar 1996 geboren und hat einen älteren Halbbruder, eine ältere Schwester sowie einen jüngeren Bruder. Gemeinsam mit ihren Geschwistern und ihren aus dem Irak stammenden Eltern wuchs sie in Deutschland auf. Als Isik ans Gymnasium kam, hatte sie mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen. Sie verglich sich mit ihren Mitschülerinnen und empfand diese als schöner. Zudem hatte sie nur wenige Freunde und sprach nicht gerne über ihre Probleme. In dieser schweren Zeit war YouTube eine Stütze für sie und es machte ihr großen Spaß, sich auf der Plattform Videos anzusehen. Eine Freundin ermutigte sie schließlich dazu, ihren eigenen Kanal zu eröffnen.Vor zwölf Jahren veröffentlichte sie also ihr erstes Video, in dem sie sich selbst vorstellte. Von Anfang an spezialisierte sie sich auf den Bereich Beauty und Fashion. In den ersten Videos stellte sie somit zum Beispiel ihre Nagellack-, Make-Up- oder Schmucksammlung vor. Zudem zeigte sie ihren Zuschauern, was sie eingekauft hatte, und präsentierte ihre Morgen- sowie Abendroutine. Besonders viele Menschen interessierten sich auch für ein Video, in dem Isiks jüngerer Bruder sie schminkte oder andere Challenges mit ihm. Mit der Zeit bot sie auch zunehmend Einblicke in ihr Privat- und Alltagsleben und beantwortete Fragen, zu den verschiedensten Themen. Einige gemeinsame Videos erschienen auch mit dem YouTuber Sami Slimani. Bereits drei Jahren nach dem Start ihres Kanals hatte sie so 300.000 Abonnenten erreicht.Aus dieser Zeit stammen auch die Videos, die bis heute noch die gefragtesten auf ihrem Kanal sind. Ganz oben steht da „Was Mädchen tun, wenn sie allein sind“ mit 3,1 Millionen Aufrufen. Dahinter kommen Videos zu zwanzig einfachen Frisuren, Tanzen in verschiedenen Outfits, 5-Minuten Nutella-Snack-Ideen oder ein „Draw My Life“. Nach ihrem Abitur im Jahr 2014 hatte sie sich bereits eine so große Reichweite aufgebaut, dass sie ihren Kanal zu ihrer Karriere machen konnte. Vor einigen Jahren entschied sie sich jedoch noch zusätzlich für ein Studium im Bereich Fashion Management an der Hochschule für angewandtes Management, welche ein Online-Fernstudium mit Präsenzseminaren vereint. 2017 gehörte Isik neben MrWissen2go, ItsColeslaw und AlexiBexi auch zu den YouTubern, die in einem Livestream Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Wahl interviewen durften. Dabei sprach sie unter anderem über Themen wie Feminismus und die Bedeutung von Wahlen.Mit der Zeit tauchte auch ihr damaliger Freund und heutiger Ehemann Tommy immer häufiger auf Iskis Kanal auf. Der Arzt ist auf Instagram und TikTok als „Doctommy“ bekannt geworden. An ihrer Beziehung lassen die beiden die Zuschauer auf dem YouTube-Kanal teilhaben und teilen gemeinsame Erlebnisse. Auch zu ihrer Verlobung im Oktober 2020 und anschließenden Hochzeit im Mai 2022 sind auf dem Kanal zahlreiche Videos zu finden. Momentan berichten sie über ihren Umzug in eine neue Wohnung. Ende 2022 gründete Isik zudem ihre eigene Unterwäschemarke „Phiala“. Schon im Alter von sechs Jahren hatte sie angefangen, in Zeichnungen eigene Kleidung zu entwerfen und so wurde ihre eigene Marke zu einem Kindheitstraum. Mit der Marke will sie einen Safe-Space für ihre Kunden schaffen und verzichtet so bei den Bildern der Models auf Photoshop, so dass auch Cellulite, Dehnungsstreifen, Narben, Körperbeharrung oder Pickel als normal angesehen werden.