«The Garcias» könnte weitergehen

Die Familienserie wurde von HBO Max abgesetzt, aber die Produzenten schöpfen neue Hoffnung.

Die Produzenten vonhaben die Rechte an der Familien-Comedyserie von HBO Max zurückerworben und verkaufen die Serie an andere Käufer. HBO Max hat die Serie nach der Ausstrahlung der ersten Staffel im vergangenen Jahr abgesetzt. New Cadence Prods. hat die Streaming- und internationalen Rechte an den zehn Episoden zurückerworben und sucht ein neues Zuhause für die Serie, die sich um eine große, multikulturelle und generationenübergreifende Latino-Familie dreht.HBO Max hatte noch neun Jahre Zeit, um die Lizenz für Staffel eins von «The Garcias» zu erwerben, nachdem die Serie abgesetzt wurde. New Cadence, unter der Leitung von Jeff Valdez, dem Mitschöpfer der Serie, und Sol Trujillo, dem Investor, hat mit HBO Max eine Vereinbarung getroffen, die es ihnen ermöglicht, neue Episoden der Serie zu produzieren und die vorhandenen Episoden an einen konkurrierenden Sender zu verkaufen. Die Vereinbarung zwischen New Cadence und HBO Max war bereits so strukturiert, dass das Unternehmen langfristig Eigentümer von «The Garcias» bleibt.New Cadence befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Studiopartnern und anderen Vertriebsfirmen über die Zukunft der Serie, in der Ada Maris, Carlos Lacamara, Bobby Gonzalez, Vaneza Leza Pitynski und Jeffrey Licon mitspielen. Valdez und seine Partner preisen die Serie als eine Möglichkeit an, das schnell wachsende Latino-Publikum in den USA mit einer Serie zu erreichen, die mit einem bescheidenen Budget produziert wird.