Aylin Tezels Debütfilm feiert in Cannes Premiere

Kino-News

«Global Screen» hat das englische Liebesdrama «Falling Into Place» erworben, das von Tezel geschrieben und inszeniert wurde. Das Liebesdrama thematisiert Bindungsängste heutiger Generationen.

Die Münchner Vertriebsagentur Global Screen hat das englische Liebesdramafür den weltweiten Kinovertrieb erworben. Der Film debütiert auf dem Festival Marché du Film in Cannes und wurde von der deutschen Schauspielerin Aylin Tezel, geschrieben. Sie fungierte gleichzeitig als Regisseur. Zudem übernahm sie die weibliche Hauptrolle an der Seite von «Bridgerton»-Darsteller Chris Fulton. In weiteren Rollen sind Alexandra Dowling, Samuel Anderson, Layo-Christina Akinlude, Kathryn Howden, Michael Carter und Rory Fleck-Byrne zu sehen.Inhaltlich dreht sich die Story um Kira und Ian, zwei Menschen in den Dreißigern, die sich über ein Wochenende auf der schottischen Insel Isle of Skye kennen lernen. In dieser Zeit entwickelt sich zwischen den beiden eine überraschend tiefe Beziehung. Später kehren sie nach London zurück, wo sie merken, dass beide damit aufhören müssen vor sich selbst wegzurennen, bevor sie sich auf den anderen einlassen können. «Falling Into Place» wird als „ehrliches und poetisches Porträt der heutigen 30-Jährigen“ beschrieben, die zwischen Bindungsangst und dem Wunsch nach Selbstverbesserung gefangen sind. Weydemann Bros. produzierten gemeinsam mit Compact Pictures und in Zusammenarbeit mit dem WDR , SR und arte Julia Weber, Head of International Acquisitions and Sales bei Global Screen, sagt: „Aylin Tezel erzählt eine intime, poetische Liebesgeschichte, die in ihrer Modernität den Zuschauer auf eine emotionale Reise über Generationen hinweg mitnimmt. Dabei schafft sie es, eine unglaubliche Nähe zu den Protagonisten herzustellen.“Yvonne McWellie, Produzentin des Filmes für Weydemann Bros. kommentiert: „«Falling Into Place» ist ein Indie-Film, der sein Publikum in die Welt der heutigen Generation Mitte 30 entführt und das starke Talent der inspirierenden Autorin/Regisseurin/Schauspielerin Aylin Tezel vor und hinter der Kamera beweist. Wir sind begeistert mit Global Screen als unserem internationalen Vertriebsagenten zusammenzuarbeiten, da sie erfahren und erfolgreich darin sind, ein romantisches Drama einem breiten Publikum zugänglich zu machen, und sie mit einer liebevollen und wertschätzenden Einstellung an den Film herangehen.“