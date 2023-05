Sylvester Stallone hängt wieder ab

Kino-News

Der Spielfilm «Cliffhanger» bekommt ein Reboot.

Der «Rocky»- und «Rambo»-Star Sylvester Stallone wird seine ikonische Rolle als Gabe Walker, Bergsteiger und Terroristenjäger, in der Neuauflage vonaus dem Jahr 1993 wieder aufnehmen. Ric Roman Waugh, der Filmemacher hinter «Angel Has Fallen» und «Greenland», startet die Regie des Actionthrillers, der sich dank eines Drehbuchs von Mark Bianculli («Hunters») in Luft auflöst.Die Firma Original Film des «Fast and Furious»-Produzenten Neal H. Moritz wird zusammen mit Rocket Science und Stallone und Braden Aftergoods Balboa Productions produzieren. Es sieht so aus, als würde Stallone dieses Mal Hilfe beim Erklimmen des Berges bekommen, denn die Produktion sagt, dass das Casting für einen Hauptdarsteller, der das Ensemble des Films anführt, derzeit läuft."Ich bin mit den größten Actionfilmen der 80er und 90er Jahre aufgewachsen und habe an vielen von ihnen selbst mitgearbeitet, und «Cliffhanger» war bei weitem eines meiner Lieblingsspektakel", sagte Waugh. "Am Ruder des nächsten Kapitels zu stehen und zusammen mit der Legende Sylvester Stallone die italienischen Alpen zu erklimmen, ist ein wahr gewordener Traum. Es wird eine große Herausforderung sein, dieses Franchise zu neuen Höhen zu führen, eine Verantwortung, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme."