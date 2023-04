«The Voice Kids» weiter im Aufwind?

Quotennews

Die Kinder-Sing-Show «The Voice Kids» ist in Staffel 11 erfolgreich. So erfolgreich wie auch dieser Satz schmucklos ist. Euphorie kommt keine auf.

Vollkommen problemlos ließe sich berichten, dass es beischlicht gut läuft. Keine schlechten Gesamtreichweiten, Marktanteile in der Zielgruppe, die Woche für Woche um die 10 Prozent liegen, oft darüber. Doch wäre das auch sehr einfach, denn so wirklich zufrieden kann Sat.1 eigentlich nicht sein. Mit der Primetime-Show bietet man keinerlei Konkurrenz zu RTL und «Let's Dance», es reicht eben nur zu einem konstanten zweiten Platz, wenn auch der Trend positiv zu sein scheint. Gestern waren mit 1,25 Millionen Zuschauern so wenig wie noch nie zuvor in dieser Staffel vor den Bildschirmen dabei - der Marktanteil sinkt damit auf 5,1 Prozent.Zur Konkurrenz von RTL braucht hiermit keinesfalls geschaut werden. Die Zielgruppe verringert die eigene Show-Leistung auf 0,4 Millionen Umworbene, hier ergeben sich ebenfalls schwächelnde 7,3 Prozent. Irgendwie reicht es mit diesen Worten aber einfach nicht für Euphorie, schlimmer noch, geht dieser Trend ins Negative weiter - werden die finalen Wochen der Staffel nicht lustig. Zudem kann sich Sat.1, anders als RTL, auf das Programm rund um die Primetime einfach nicht verlassen. Dieim direkten Vorlauf der Primetime sind mit 0,71 Millionen Zuschauer und 0,24 Millionen definierten Umworbenen nicht wirklich gut, mit Marktanteilen wie 2,9 und 4,8 Prozent bestätigt sich das.Nach der Primetime wiederholte Sat.1 gestern ab 23:10 Uhr. Das neue Schmitz-Format lief schon zum Auftakt am Montag der abgelaufenen Woche mit 0,93 Millionen Zuschauern nicht grandios, die erste Wiederholung in der Nacht nach der Premiere holte ab 00:24 Uhr 0,11 Millionen Zuschauer, die gestrige Wiederholung wollten dann noch 0,32 Millionen sehen. Aus der Zielgruppe konnte das neue Format noch 0,12 Millionen Werberelevante halten, der Marktanteil belief sich auf 4,6 Prozent.