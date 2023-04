Würzburg lässt «Das perfekte Dinner» nicht im Stich

Quotennews

Auch in Unterfranken holt «Das perfekte Dinner» die gesamte Woche über mehr als eine Million Zuschauer ab.

Yannick, Patrick, Annette, Alexander und Lisa Marie wollten fürin Würzburg antreten - und sie lieferten allesamt ab. Aus der unterfränkischen Universitätsstadt heraus sichert sich VOX eine weitere Woche mit mehr als eine Million Zuschauer bei jeder Folge der Koch-Woche. Den Anfang machte Yannick vor 1,37 Millionen Zuschauern und einem guten Marktanteil von 6,2 Prozent. Die Zielgruppe legte mit 0,39 Millionen Umworbenen und 9,7 Prozent Marktanteil einen starken Wochenstart hin. Am Dienstag schauten 1,27 Millionen und damit auch 0,36 Millionen Werberelevante zu Patrick. Die Marktanteile sollten an Tag 2 der Woche damit bei 5,8 und 9,1 Prozent liegen.Das sprichwörtliche Bergfest am Mittwoch bescherte VOX mit Annette 1,31 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Die Zielgruppe steigerte sich auf 0,38 Millionen Umworbene und damit einen starken Marktanteil von 11,9 Prozent. Der Donnerstag gehörte Alexander, mit 1,29 Millionen Zuschauern im Gesamten reduzierte sich die Reichweite etwas, wenn auch der Marktanteil sich mit 6,3 Prozent nur marginal veränderte.Aus Sicht der Zielgruppe war mit 0,45 Millionen Werberelevanten ein neuer Wochen-Rekord drin, dieser gute Wert wurde von 11,7 Prozent am entsprechenden Markt bestätigt. Blieb noch der gestrige Freitag, der die Serie natürlich nicht abreißen lassen sollte. Bei Lisa Marie schauten 1,22 Millionen Zuschauer zum «perfekten Dinner» - der Marktanteil lag bei ordentlichen 6,0 Prozent. Die Zielgruppe war zurück auf 0,32 Millionen Umworbenen, der Marktanteil der letzten Wochen-Folge lag bei 8,2 Prozent.