Unaufhaltsam in den Quoten-Keller: «Die Unschlagbaren» fallen und fallen

Quotennews

Keine überraschende Meldung: «Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?» läuft auch in Woche drei schlecht.

Noch ist die augenscheinliche Basis der Reichweiten und Quoten offensichtlich nicht erreicht.fällt weiter in der Gunst der TV-Zuschauer. Gestern entschieden sich lediglich 0,52 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für die ProSieben-Show, der Marktanteil reduzierte sich im Vergleich zur Vorwoche um 0,3 Prozent auf nun 2,2. Während mit 6,9 und 7,3 Prozent am Markt der Zielgruppe die ersten beiden Folgen noch irgendwie ein positives Merkmal aufwiesen, sank inzwischen auch hier der Anteil auf schlicht schwache 5,2 Prozent. Von zuletzt 0,45 Millionen Umworbene sank das Interesse auf 0,24 Millionen.Noch schlimmer als diese Meldung dürfte jedoch sein, dass sowohl im Gesamten als auch in der Zielgruppe das die besten Reichweiten des gesamten ProSieben-Tages sind. Im direkten Vorlauf kamauf nur 0,4 Millionen Zuschauer, hiervon waren noch 0,16 Millionen aus der Zielgruppe. Marktanteile von 2,2 und 4,9 Prozent dürften erschrecken. Und hier steigerte sich das «Galileo»-Format schon ordentlich.Zuvor war mitlediglich eine Reichweite von 0,28 Millionen drin, die Zielgruppe war mit 0,13 Millionen gleichermaßen schwach vertreten. Doch waren es gestern nicht nur die «Galileo»-Formate, auch im Rest-Programm lief es nicht gut.kam um 17:45 Uhr auf nur 0,28 Millionen Zuschauer und 0,14 Millionen Umworbene, die Wiederholung vonum 10:15 Uhr schaffte es auf nur 0,16 Millionen Zuschauer und 0,11 Millionen Umworbene. Somit rettet «Die Unschlagbaren» fast schon den ProSieben-Tag.