«Bauer sucht Frau International»: Neue Staffel startet schwach wie nie

Quotennews

Erstmals rutschte die RTL-Sendung in der Zielgruppe zum Start unter die Zehn-Prozent-Marke. Insgesamt schalteten immerhin fast drei Millionen Menschen ein.

In den kommenden Wochen darf Günther Jauch mit seiner Quizsendung «Wer wird Millionär?» pausieren, stattdessen übernimmt Inka Bause mitden Sendeplatz am Montagabend und bespielt zudem auch den Dienstagabend. Mit einer Ausnahme holte «WWM?» in diesem Jahr immer mehr als drei Millionen Zuschauer und punktete stets zweistellig in beiden Zuschauergruppen. Dazu war «Bauer sucht Frau International» direkt zum Anfang nicht in der Lage.Die Kuppelshow verfolgten am Montagabend 2,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit 300.000 weniger als vor einem Jahr zum Auftakt der vierten Staffel. Dementsprechend sank die relative Sehbeteiligung von 11,7 auf weiterhin gute 11,0 Prozent. In der Zielgruppe gelangte die Sendung aber auf einen neuen Tiefpunkt. Nur 0,57 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, so wenige wie bei keinem Staffelauftakt zuvor. Der Marktanteil belief sich auf 9,8 Prozent – ebenfalls ein Negativrekord.tat sich im Anschluss ebenfalls schwer. Ab 22:21 Uhr sank die Reichweite bei den Werberelevanten auf 0,25 Millionen Zuschauer, der Marktanteil schrumpfte auf schwache 6,4 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt blieb das Niveau hingegen vorzeigbar. 1,77 Millionen Menschen sorgten für 10,3 Prozent.