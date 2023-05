«Sing meinen Song» hält das starke Auftaktniveau nicht

Quotennews

Nach einem überragenden Start in die neue Staffel in der Vorwoche musste das Format nun etwas Federn lassen.



Auchwar in der vergangenen Woche in eine neue Staffel gestartet. Nachdem das Format im Vorjahr recht gut gestartet war, hatte es von Woche zu Woche verloren und war gegen Ende bei relativ ernüchternden Resultaten angelangt. Der Start in der Vorwoche lief mit 1,43 Millionen Zuschauern sowie guten 5,6 Prozent Marktanteil jedoch bereits besser als jede einzelne Ausgabe des Vorjahres. Auch die 0,66 Millionen Umworbenen räumten mit starken 11,4 Prozent direkt ab und punkteten so gut wie seit 2020 nicht mehr.Nun gilt es, weiterhin zahlreiche Fernsehende zu überzeugen, um ein Absinken des Interesses zu verhindern. Gestern trug dazu LEA ihren Teil bei, die im Mittelpunkt der neusten Folge stand. Clueso, Stefanie Kloß, Nico Santos, Alli Neumann und Montez setzten ihre Songs auf eine eigene Art und Weise um. Allerdings gelang es VOX nicht, das Niveau der Vorwoche zu halten. Das Publikum verkleinerte sich auf 1,10 Millionen Menschen, wodurch auch die Quote auf passable 4,2 Prozent sank. Die 0,51 Millionen Jüngeren verloren mit hohen 8,7 Prozent Marktanteil ebenfalls mehr als zwei Prozentpunkte.Es folgte das Porträt, welches jedoch nur noch 0,43 Millionen Interessenten auf dem Sender halten konnten. Somit fiel der Marktanteil auf niedrige 2,5 Prozent zurück. In der Vorwoche hatten sich über den Beitrag zu Silbermond noch 0,70 Millionen Neugierige interessiert und somit solide 4,7 Prozent erzielt. Auch bei den 0,16 Millionen Werberelevanten fiel man von zuletzt guten 7,7 auf nun maue 4,2 Prozent Marktanteil zurück.