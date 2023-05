4,79 Millionen Menschen sehen Leipzigs Finaleinzug

Quotennews

Die torreiche Halbfinale-Partie des DFB-Pokals schob sich auf Platz eins der Tagesrangliste.



Gestern stand das erste von zwei Halbfinalen des DFB-Pokals auf dem Programm. Dazu traf der SC Freiburg auf RB Leipzig. Die beiden Mannschaften trennen momentan in der Bundesligatabelle lediglich zwei Zähler, was alle Voraussetzungen für eine Partie auf Augenhöhe schaffen sollte. Dennoch fiel das Ergebnis mit 1:5 recht deutlich aus, so dass Leipzig nun ins Finale einzog. Das ZDF übertrug das Aufeinandertreffen in Freiburg ab 20.15 Uhr, als Moderator Sven Voss Hanno Balitsch als Experten zu Gast hatte. Im Anschluss war Claudia Neumann als Kommentatorin im Einsatz.Die Anmoderation verfolgten bereits 3,14 Millionen Fernsehende, was zu soliden 13,8 Prozent Marktanteil führte. Die 0,56 Millionen Jüngeren starteten mit starken 11,2 Prozent in die Primetime. Mit dem Anpfiff wuchs die Reichweite auf 4,79 Millionen Menschen, was sich in einer hohen Quote von 19,2 Prozent widerspiegelte. Die 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen räumten ausgezeichnete 17,9 Prozent Marktanteil ab.Doch auch Das Erste musste sich gestern gegen die Fußballkonkurrenz nicht verstecken. Trotz allem fanden noch 4,05 Millionen Zuschauer fürauf den Sender. Damit sank der Marktanteil gegenüber der Vorwoche von starken 17,7 auf hohe 15,1 Prozent. Die 0,33 Millionen Jüngeren kamen nicht über akzeptable 5,7 Prozent hinaus. Auchmusste angesichts der Konkurrenz gegenüber der Vorwoche einbüßen und überzeugte noch 4,08 Millionen Fernsehende, welche bei überzeugenden 14,9 Prozent landeten. Die 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich hingegen auf annehmbare 6,1 Prozent.