Primetime-Check

Wie schlug sich die zweite Ausgabe der neuen Staffel von «Bauer sucht Frau International»? Wie viele Zuschauer überzeugte ProSieben mit einem neuen Duell gegen Joko und Klaas?



An diesem Dienstagabend startete das Erste mit der Familienseriein die Primetime und bewegte so 4,05 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Ein hoher Marktanteil von 15,1 Prozent wurde ermittelt. Bei einem Publikum von 0,33 Millionen Menschen landete das Programm in der jüngeren Zuschauergruppe bei akzeptablen 5,7 Prozent. Fürblieben noch 4,08 Millionen Interessenten dran, was eine überzeugende Quote von 14,9 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,38 Millionen Zuschauer beziehungsweise annehmbare 6,1 Prozent das Programm. Das ZDF punktete mit dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig und lockte bereits mit der Anmoderation 3,14 Millionen Zuschauer, was solide 13,8 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete der Sender bei starken 11,2 Prozent. Mit dem Anstoß steigerte man sich auf 4,79 Millionen Interessenten sowie hohe 19,2 Prozent Marktanteil. Bei einem Publikum von 1,02 Millionen Jüngeren klettere die Partie auf ausgezeichnete 17,9 Prozent Marktanteil.Eine neue Folge vonfüllte den Abend bei RTL und überzeugte 2,54 Millionen Fernsehzuschauern zum Einschalten. Dies entsprach einer hohen Sehbeteiligung von 9,6 Prozent. Bei den 0,48 Millionen Werberelevanten kamen annehmbare 8,1 Prozent Marktanteil zustande. Die Krimiseriefesselte in Sat.1 1,08 Millionen Zuschauer an den Bildschirm. Dies glich einer annehmbaren Quote von 4,0 Prozent. Die 0,28 Millionen Jüngeren landeten bei einem mäßigen Marktanteil von 4,8 Prozent.ProSieben überzeugte an diesem Abend mit1,32 Millionen Zuschauer und ergatterte so einen starken Marktanteil von 5,5 Prozent. Bei den 0,89 Millionen Umworbenen war eine herausragende Quote von 16,5 Prozent möglich. RTLZWEI hatte an diesem Abend die Dokuim Programm. Insgesamt schalteten 0,75 Millionen Fernsehende ein, sodass die Sehbeteiligung bei überzeugenden 2,81 Prozent lag. Bei den 0,29 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern kam ein guter Wert von 4,9 Prozent zustande.Bei Kabel Eins waren der Trickfilmzu sehen. Die Reichweite lag bei 0,65 Millionen Fernsehenden, was einen Marktanteil von annehmbaren 2,5 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden gute 4,9 Prozent Marktanteil verbucht. In der Primetime zeigte VOX . 1,10 Millionen Fernsehende reichten für passable 4,2 Prozent, während bei den 0,51 Millionen Umworbenen hohe 8,7 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen.