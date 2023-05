CBS macht kein Upfront-Event

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen werden lediglich das Programmschema nächste Woche veröffentlichen.

CBS hat die für den 9. Mai in Los Angeles geplante Bekanntgabe seines Herbstprogramms 2023 verschoben. Der Sender wird sein Programm trotzdem nächste Woche bekannt geben, allerdings wahrscheinlich per traditioneller Pressemitteilung.Die Party, die im NeueHouse Hollywood (neben dem neuen CBS-Hauptquartier in Hollywood) stattfinden sollte, sollte als Ersatz für die traditionelle Upfronts-Veranstaltung dienen, die CBS immer in der Carnegie Hall in New York während der Upfronts-Woche abhält. Paramount Global, das im letzten Jahr den CBS-Mittwochsplatz während der Upfronts-Woche übernommen hatte, entschied sich in diesem Jahr gegen eine Fortsetzung der Upfronts-Präsentation. Am 15. Mai wird Netflix , das zum ersten Mal bei den Upfronts auftritt, den Mittwochsplatz einnehmen.Hier ist das Memo von CBS: "Aufgrund des WGA-Streiks verschieben wir unsere Party zur Vorstellung des Herbstprogramms im NeueHouse am 9. Mai. Wir planen, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt zu verschieben, und freuen uns darauf, Sie zu diesem Zeitpunkt zu empfangen. Der Sender wird sein neues Herbstprogramm 2023/24 trotzdem nächste Woche veröffentlichen. Aufgrund des Streikes sind auch Produzenten nicht befähigt, neue Deals abzuschließen.