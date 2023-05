Quotencheck

Die achte Staffel der Tim-Mälzer-Sendung war jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar.

Starkoch Tim Mälzer durfte für das VOX-Formatwieder um den Globus reisen und sich mit Kollegen seines Fachs beim Nachkochen weltweiter Gerichte messen. Im Frühjahr lief bereits die achte Staffel des Kochformats der Endemol-Shine-Germany-Produktion, die im Dezember 2014 debütierte und zwei Jahre später als wiederkehrendes Format eingesetzt wurde. Der Auftakt der achtteiligen Season erfolgte in diesem Jahr am 12. Februar vor 1,46 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, die gute 5,7 Prozent des Gesamtmarktes belegten. Aus der klassischen Zielgruppe stammten 0,79 Millionen Seher. Der Marktanteil wurde auf berauschende 11,9 Prozent beziffert.Nach dem Duell mit den Stembergs traf Mälzer auf René Frank. Das Interesse blieb mit 1,43 Millionen recht konstant, der Marktanteil stieg hauchzart auf 5,8 Prozent. Auch in der Zielgruppe nahm die Reichweite leicht auf 0,75 Millionen ab, der Marktanteil verbesserte sich auf 12,4 Prozent. Ende Februar sahen „Tim Mälzer vs. Thomas Bühner“ 1,58 Millionen Kulinarik-Fans, darunter erneut 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich diesmal bei 6,4 und 11,9 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt sollte die achte Staffel nicht mehr besser performen.Am 5. März ging Mälzer ins Duell mit Elif Oskan und Markus Stöckle, doch die Werte brachen etwas ein. Nur noch 1,37 Millionen steuerten an jenem Sonntag VOX an. Der Marktanteil sank auf 5,3 Prozent. In der Zielgruppe fiel «Kitchen Impossible» mit 0,66 Millionen Jüngeren auf 9,8 Prozent zurück. Auch am 12. März blieb man einstellig. Diesmal entschieden sich 0,57 Millionen Umworbene für die Kochsendung, der Marktanteil wurde auf 9,1 Prozent beziffert. Das Aufeinandertreffen mit Phillipp Vogel verfolgten 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 5,4 Prozent Marktanteil sprangen heraus.Am 19. März ging es mit „Tim Mälzer vs. Graciela Cucchiara“ bergauf. Das Interesse stieg auf 1,51 Millionen, der Marktanteil auf 6,2 Prozent. Mit 0,67 Millionen Werberelevanten brachte VOX 11,0 Prozent Marktanteil zustande. 1,36 Millionen sahen die USA-Edition mit Edi Frauneder. Der Marktanteil ging auf 5,2 Prozent zurück, doch in der Zielgruppe blieb man mit 0,70 Millionen und 10,8 Prozent stabil. Das Staffelfinale bestritt Mälzer in einer „Best Friends-Edition“ mit Hans Neuner und Tim Raue vor 1,42 Millionen Zuschauern, darunter 0,67 Millionen Jüngere. Mit Marktanteilen von 5,9 Prozent bei allen und 11,9 Prozent bei den Jungen ging es vor allem in der Zielgruppe nochmals hoch hinaus.Unterm Strich stehen für die achte Staffel, die jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar war, eine durchschnittliche Reichweite von 1,43 Millionen zu Buche. Der Markanteil lag im Schnitt bei tollen 5,7 Prozent. 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten VOX fantastische 11,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Im Vergleich zur siebten Staffel bedeutet das zwar einen Rückgang um mehr als zweieinhalb Prozentpunkte, doch es dürfte Tim Mälzer weitere Reisen in kulinarische Welten garantieren.