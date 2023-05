Joko und Klaas senden natürlich ohne Barack Obama

Vermischtes

Am Mittwoch hatte Florida TV wieder 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Während Klaas Heufer-Umlauf in der Mercedes Benz Arena moderierte, lief auf ProSieben ein aufgezeichneter Film.

Am Dienstagabend gewannen Klaas Heufer-Umlauf und Joachim Winterscheidt bei «Joko & Klaas gegen ProSieben» sechs von neun Kinderfragen. Ihr Einsatz war diesmal überschaubar: Sollte das Duo gegen die rote Sieben verlieren, müssten sie nicht nur eine, sondern zwei Stunden lang die Krönung von König Charles in Sat.1 kommentieren. Doch da die beiden die Fragen richtig beantworteten, gingen sie mit 15 Minuten Sendezeit nach Hause.Am Dienstag wiederholte Heufer-Umlauf seinen Auftritt mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Dieser war zunächst bei einem Event in Zürich, bevor die gleiche Veranstaltung in Berlin stattfand. Unvorstellbar, dass ProSieben eine solche Veranstaltung sprengt und live überträgt. Auch wenn Senderchef Daniel Rosemann selbst ein Foto des Ex-Präsidenten auf Twitter postete und damit die Spekulationen auf Laufen halten wollte.Da Klaas Heufer-Umlauf die Veranstaltung live aus Berlin moderierte, wurde die Sendung vorproduziert, wie die Produktionsfirma Florida TV dem Sender mitteilte. Der Film ist allerdings schon einige Wochen alt, schließlich wurde er aus dem Studio von «Wer stiehlt mir die Show» gesendet. In dem 15-minütigen Special saß Heufer-Umlauf im Regieraum und holte Winterscheidt aus dem Studio in den Kommandoraum. Winterscheidts Leben sollte auf einer Art neuen „Voyager Golden Record“ ins All geschickt werden. Ob die Produktionsfirma tatsächlich den echten Personalausweis in den Weltraum schickte (oder gar nur in die Stratosphäre), ist allerdings nicht überliefert.