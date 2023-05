Mit Staffel drei ist «Sweeth Tooth» zu Ende

US-Fernsehen

Die dritte Runde wurde bereits in Neuseeland abgedreht.

Netflix hatfür eine dritte und letzte Staffel verlängert, die bereits in Neuseeland gedreht wurde, wie der Streamingdienst mitteilte. Die Nachricht kommt nur kurz nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel, die in den ersten vier Tagen nach ihrer Premiere am 27. April 48,3 Millionen Zuschauer erreichte."In vielerlei Hinsicht ist es genau die Geschichte, die ich mir vorgestellt habe, und in vielerlei Hinsicht nimmt sie ein Eigenleben an. Am Anfang hat man sich vorgenommen, die wichtigsten Teile von Gus' Geschichte und die großen Teile des Comics zu erzählen, aber das Schöne an einer langen Geschichte und Gus' Reise über 24 Episoden ist, dass die Charaktere selbst sagen, was sie sein wollen. Die Crew und die Darsteller bringen so viel Tiefe und Sichtweise in die Charaktere ein und zeigen, woher sie kommen und wohin sie gehen", so der Schöpfer, Showrunner und ausführende Produzent Jim Mickle.Mickle fuhr fort: "Staffel 3 ist eine arktische Geschichte mit aufregenden neuen Abenteuern und einem hoffentlich zufriedenstellenden Abschluss dieser epischen Geschichte. Gus wird eine Seite der Welt und der Menschheit sehen, die er in Staffel 1 oder 2 nicht gesehen hat."Außerdem wird die Serie im kommenden Kapitel einige Neuzugänge in der Besetzung verzeichnen. Rosalind Chao («Better Things», «Mulan»), die die Rolle der Zhao spielt, wurde an der Seite von Amy Seimetz («No Sudden Move», «Pet Sematary»), die Birdie spielt, zur regulären Besetzung der Serie ernannt. Cara Gee («The Expanse», «Call Of The Wild») wird in der dritten Staffel zusammen mit Ayazhan Dalabayeva eine feste Rolle übernehmen. Gee wird die Rolle der Siana und Dalabayeva die der Nuka spielen.