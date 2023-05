Animiertes «Babylon 5» in Entwicklung

US-Fernsehen

J. Michael Straczynski arbeitet an einer Fortsetzung der Serie aus den 90er-Jahren.

Ein-Animationsfilm ist von Serienschöpfer J. Michael Straczynski in Arbeit. Straczynski sagte weiter, dass der Film "bereits fertig und im Kasten" ist und dass "er sich von allem, was wir seit der Originalserie gemacht haben, am meisten nach B5 anfühlt."Das Original von «Babylon 5» wurde von Warner Bros. Television produziert. Die Serie lief in Syndication und auf TNT über fünf Staffeln, 110 Episoden und sieben TV-Filme, darunter der Pilotfilm von 1993. Die Serie wird von vielen Kritikern als eine der besten Science-Fiction-Serien aller Zeiten angesehen und gewann während ihrer Laufzeit zahlreiche Preise, darunter zwei Hugo Awards und einen Saturn Award.Die Serie spielt auf der titelgebenden „Babylon 5“, einer fünf Meilen langen Raumstation im neutralen Weltraum, einem Anlaufpunkt für Reisende, Schmuggler, Forschungsunternehmen und außerirdische Diplomaten in einer Zeit des unsicheren Friedens und der ständigen Bedrohung durch Krieg. Zu den Darstellern der Serie gehörten Bruce Boxleitner, Claudia Christian, Jerry Doyle, Mira Furlan und Richard Briggs. Straczynski ließ «Babylon 5» mit der TNT-Spin-off-Serie «Crusade» fortführen. Die «Babylon 5»-Reihe umfasst auch Romane, Kurzgeschichten und Comics. Es wurde angekündigt, dass The CW im Jahr 2021 ein Reboot der Serie entwickeln wird, aber seitdem gab es keine Neuigkeiten zu diesem Projekt.