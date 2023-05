Sat.1 bringt «akte.» im Juni zurück

TV-News

Das Magazin, dessen Dosis eigentlich in diesem Jahr erhöht werden sollte, ist seit einem halben Jahr nicht mehr gesendet worden.

Mitte November servierte Sat.1 seinem Publikum zum bislang letzten Mal die Magazin-Sendung, das neue Jahr begann für das langjährige Format mit einer kleinen Hiobsbotschaft. Denn die wöchentliche Ausstrahlung wurde eingestellt. Gleichzeitig bestätigte der Sender Anfang Januar mehr Sendestunden als im Vorjahr, die über Begleitdokumentationen oder Sondersendungen gesammelt werden sollten ( Quotenmeter berichtete ). Im Jahr 2022 ging «akte.» 42-mal on air. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres fehlte von der Programmmarke «akte.» allerdings jede Spur.Dies soll sich nun ändern, wie ein Sendersprecher dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte. Die Rückkehr soll im Juni erfolgen. Ein genauer Sendetermin ist noch nicht bekannt. Zuletzt war «akte.» am Donnerstagabend beheimatet, machte jedoch in den Jahren zuvor mehrere Sendeplatzwechsel durch. In welcher Form das Magazin zurückkommen werde, ging aus dem Bericht ebenfalls nicht hervor. Fest steht hingegen, dass Claudia von Brauchitsch nicht mehr für «akte.» vor Kamera stehen wird. Im Januar enthüllte Sat.1 Matthias Killing als neuen Moderator. Er moderierte im vergangenen Jahr auch schon mehrere «Sat.1 Spezial»-Sendungen.Die 42 Ausgaben des vergangenen Jahres generierten am späten Donnerstagabend nur rund 600.000 Zuschauer ab drei Jahren. Auf dem Gesamtmarkt reichte es dafür gerade mal zu durchschnittlich 3,2 Prozent. In der Zielgruppe standen rund fünf Prozent auf dem Papier.