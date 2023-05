Zum Staffelfinale: «Joko & Klaas gegen 777 Mitarbeiter»

TV-News

ProSieben lässt Ende Mai 777 Mitarbeiter des Senders gegen das Duo antreten.

Vor neun Tagen ist die neue Staffel der ProSieben-Sendunggestartet, zweimal erreichte das Entertainer-Duo im Duell mit ihrem Sender Spitzenquoten. Folge eins kam auf 18,4 Prozent und bescherte dem Unterföhringer Privatsender damit den besten Staffelauftakt aller Zeiten. Auch die zweite Folge war mit 16,5 Prozent am Dienstag sehr erfolgreich. In diesem Duell waren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf siegreich, sodass sie am Mittwochabend einmal mehr 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung hatten (Quotenmeter berichtete).Obwohl auf die Viertelstunde zu Beginn der Primetime mit tollen 18,0 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste, möchte der Sender Winterscheidt und Heufer-Umlauf für seine Sinne nutzen und das Duell für sich entscheiden. Damit das im Staffelfinale am 23. Mai der Fall ist, hat sich die rote Sieben etwas Besonderes überlegt. Joko und Klaas treten dann nicht gegen einzelne Gesichter des Senders an, sondern gleich gegen 777 Mitarbeiter, die sich im Studio versammelt haben.In jeder Spielrunde können Joko und Klaas die Anzahl ihrer Gegner minimieren, um im Finale gegen das Team ProSieben zu bestehen. Triumphieren die beiden, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Live-Sendezeit zur Primetime. Verlieren sie, müssen sie sich ganz in die Dienste von ProSieben stellen. Das wird zunächst kommenden Samstag das erste Mal in diesem Jahr der Fall sein, da die beiden die Auftaktsendung verloren hatten. Die beiden werden live bei der Übertragung im Vorfeld der Krönungszeremonie zugeschaltet sein und damit erstmals für den Schwestersender Sat.1 moderieren. Der Bällchensender geht am Samstag, 6. Mai, ab 9:30 Uhr live auf Sendung.