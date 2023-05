Studios äußern sich zum Streik

Vermischtes

Unter anderem äußerte man sich zu einer Quote von mindestens sechs Autoren pro Serie.

Die Organisation, die die großen Hollywood-Studios vertritt, veröffentlichte am Donnerstag ihre erste detaillierte Antwort auf eine Reihe von Fragen, die von der Writers Guild of America in ihrem dreitägigen Streik aufgeworfen wurden. In einem vierseitigen Dokument wehrt sich die Alliance of Motion Picture and Television Producers gegen die Behauptung der Gilde, die Studios wollten die Autoren in eine "Gig Economy" zwingen. Die AMPTP argumentierte, dass Autoren Zusatzleistungen und garantierte Beschäftigungsbedingungen genießen, die "fast nichts mit den üblichen Gig-Jobs gemein haben".Die AMPTP lehnte auch die Notwendigkeit einer "Einstellungsquote" für TV-Autoren ab und erklärte, dies sei "unvereinbar mit dem kreativen Charakter unserer Branche". Die Gilde schlägt ein Personalmandat vor, das für die meisten Sendungen einen Autorenraum mit mindestens sechs bis zwölf Autoren vorschreiben würde."Wir sind nicht damit einverstanden, eine Einheitslösung auf Serien anzuwenden, die einzigartig und unterschiedlich in ihrer Herangehensweise an die kreative Besetzung sind", erklärte die AMPTP. "Einige Autoren sind die einzige Stimme einer Serie und andere arbeiten mit einem kleinen Team. Die Vorschläge der WGA würden das ausschließen".Die AMPTP hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Mindestanzahl der TV-Mitarbeiter ein "Hauptstreitpunkt" bei den Gesprächen sei. Die WGA hat erklärt, dass ihr Personalvorschlag nur ein Eröffnungsangebot sein soll, die Studios sich aber geweigert haben, sich überhaupt auf dieses Thema einzulassen.